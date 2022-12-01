Случчанин Александр на сайте «Кур’ера» прочитал об аварии с трактором на дорожной развязке возле Лучников. Он прислал в редакцию письмо, в котором предложил своё видение, как снизить аварийность на этом участке трассы Р23.

«Моё предложение как водителя и человека, который каждые выходные по два-три раза пересекает эти «карманы», — поставить знак ограничения скорости, например, до 70», — написал Александр.

Реклама

«Кур’ер» обратился в службы, которые напрямую заинтересованы в снижении аварийности на этом участке дороги. Вот что нам ответили.

«Прорабатывают изменение схемы»

Александра Попова, начальник отдела информации и общественных связей УВД Минского облисполкома, в разговоре с корреспондентом «Кур’ера» отметила, что обращений о необходимости установить знак на указанной развязке в милицию не поступало.

«Однако с целью недопущения ДТП на данном участке ГАИ УВД Миноблисполкома сейчас прорабатывает изменение схемы организации дорожного движения там. Возможно, разрыв на дороге закроют. У водителей будет возможность разворота на ближайших транспортных развязках», — сообщила Александра Попова.

«Мы беседовали с сотрудниками ГАИ, чтобы установили знаки»

Александр Ермалицкий, главный инженер ОАО «Агрофирма «Лучники», сообщил «Кур’еру», что случаи дорожных происшествий на этом участке с участием автотранспорта хозяйства были и раньше.

«Мы беседовали с сотрудниками ГАИ, чтобы установили знаки ограничения скорости, хотя бы 80 км/ч, не только на «лучниковской» развязке, но и на протяжённости всей трассы Р23, где есть разворотные полосы, «карманы». Например, возле Молотково тоже часто происходят ДТП, — отметил главный инженер. — Один водитель неправильно выбирает скорость, второй не рассчитывает силы своего авто, не соблюдает дистанцию, начинает совершать манёвр — и происходят такие несчастные случаи.

В ГАИ сказали, что будут рассматривать наше предложение. Мы можем только внести предложение. А уже компетентные органы будут решать, установить знаки или нет».

Как внести предложение по установке знака

В диспетчерской ДЭУ №64 «Кур’еру» объяснили: «Обычно случчане обращаются по поводу установки знаков через Слуцкий райисполком, но можно к нам напрямую.

Нужно написать нам письмо, в котором изложить проблему, а в конце предложить установить знак. Это может быть как электронное письмо, так и заказное. Писать его надо на имя Клишевского Анатолия Васильевича, начальника ДЭУ №64. Мы рассмотрим обращение, согласуем установку с ГАИ.

Адрес для заказных писем: 223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 8.

Электронный адрес: deu64@maddor.by».

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни нашего региона, высказать мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, — звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.