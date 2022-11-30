В четверг, 1 декабря, в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Хорватии сыграет против сборной Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 18.00.

Накануне этого матча «Кур’ер» сделает свой прогноз на игру.

Сборная Хорватии. Перед стартом третьего тура группового этапа хорваты лидируют в своём квартете, опережая сборную Марокко по дополнительным показателям. В первом туре команда смотрелась неплохо, но обыграть упомянутых выше марокканцев не удалось — 0:0. Второй матч против канадцев начался с быстрого пропущенного гола на 2-й минуте. По ходу матча хорваты пришли в себя, отыгрались и по итогу матча разгромили игроков сборной Канады со счётом 4:1. В первых двух турах сборная показала, что она не любит играть в быстрый, комбинационный футбол, а основная сила сборной — в её лидерах, которые могут взять инициативу и переломить ход поединка. Речь о Луке Модриче, Андрее Крамариче, Матео Ковачиче и других футболистах.

О ситуации в группе. Она складывается так, что Хорватию устроит как победа, так и ничья. Но победа лучше тем, что она позволит выйти в 1/8 финала с первого места. Бельгии же нужна только победа. Потеря очков устроит Хорватию только в том случае, если Канада (которая уже потеряла шансы на выход в плей-офф) громко хлопнет дверью и обыграет Марокко. Но это всё риски, и они «шашечным» не нужны. Серебряные призёры прошлого чемпионата мира будут играть только на победу, тем более они показывают более стабильную игру и не проиграли ни разу, в отличие от Бельгии. Да и умеют отлично оборонятся, сохраняя для себя нужный результат.

Сборная Бельгии. Бронзовые призёры чемпионата мира-2018 рискуют не выйти из группы. Результат двух первых игр на мундиале ставит выход бельгийцев в плей-офф под большой вопрос. Неубедительная победа в матче против Канады со счётом 1:0 при тотальном преимуществе соперника и поражение от Марокко со счётом 0:2 ставят архисложную задачу перед командой Роберто Мартинеса в матче с Хорватией. Напомним, что если хорватов устроит ничья, то сборной Бельгии нужна только победа. Почему задача сложная? Сейчас объясним.

Похоже, ключевые игроки потеряли веру в себя. В одном из интервью полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне сказал: «Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие новые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие футболисты в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров».

Также у многих игроков начались разногласия между собой после проигранного матча во втором туре. Похоже, всё указывает на то, что пресловутое «золотое поколение» бельгийцев закончилось, ну или иссякло ввиду показателя возраста многих игроков.

Хотелось, чтобы всё закончилось красиво для этой «звёздной сборной», без скандалов как на поле, так и в раздевалке. Чтобы не было такого завершения, как в случае с Зинедином Зиданом в его последнем матче за сборную Франции на ЧМ-2006 (если вы понимаете, о чём идёт речь). Уже если проигрывать и покидать турнир, то красиво.

Прогноз «Кур’ера» — победа Хорватии с форой 0.

Коэффициенты букмекерской конторы «Марафон» на этот матч следующие: Победа Хорватии — 2,68. Ничья — 3,44. Победа Бельгии — 2,65.

Букмекерская контора «Марафон» предлагает 0% маржу, а значит — повышенные коэффициенты на предстоящий матч.

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