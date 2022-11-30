На здании в центре города (улица Ленина, 126), напротив Дома быта, появилась вывеска пункта выдачи Wildberries. Когда он заработает, пока неизвестно.

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