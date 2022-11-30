Случчанка поделилась с газетой «Кур’eр» личным опытом. Она испекла оладьи «из пачки» и показала, что получилось. Девушка считает, что это не только выгодно, но и вкусно.

«От мамы научилась готовить на кефире с содой, но не всегда получались такими пышными, как хотела. Однажды в магазине купила концентрат для приготовления оладий, — рассказала Екатерина. — За пачку весом 500 граммов заплатила 90 копеек. Товар был со скидкой 50%, так как подходил к концу срок годности. До этого я брала разные сухие смеси, но желаемого результата не получила. В этот раз подкупила низкая стоимость.

По инструкции на этикетке содержимое пакета нужно было просто перемешать с тёплой водой, добавить 15 мл подсолнечного масла и оставить бродить на 50-60 минут до увеличения объёма вдвое. Но у меня утром было мало времени, поэтому ждать не стала. Отделила полпакета на глаз, размешала и почти сразу стала жарить. На разогретую сковородку выкладывала тесто столовой ложкой. Оладьи хорошо поднимались и быстро жарились. Правда, я заметила, что последняя порция увеличивалась на сковородке лучше, наверное, дрожжи начинали работать. В следующий раз дам тесту немного подойти.

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От результата я была в восторге. Оладьи оказались вкусными, пышными и приятно пахли. Понравились и моей дочке. И никакой возни, да ещё и за копейки. Если посмотреть на стоимость, то из половины пачки у меня получилось 12 оладий. Цена этой порции — 45 копеек».

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