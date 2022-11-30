Коллектив школы №4 обратился в редакцию «Кур’ера» c просьбой поблагодарить предприятие «Слуцкие электрические сети» за помощь.

Вот что написали педагоги: «ГУО «Средняя школа №4 г. Слуцка» выражает огромную благодарность филиалу «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» в лице Анатолия Викторовича Храмцевича за оказанную помощь в проведении ремонтных работ в учреждении образования, за активное участие в жизни школы.

Не первый раз вы оказываете спонсорскую помощь нашему учреждению. Благодаря этому на центральном входе в школу появились новые прожекторы, а в кабинетах – новые светильники. Вы всегда приходите с подарками для первоклассников на первый звонок и для выпускников на последний.

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С вашим участием наша школа становится светлее, уютнее, теплее. Ваша помощь – неоценимый вклад в укрепление нашей материально-технической базы.

Желаем Вам процветания, успехов в благородном деле. Счастья, крепкого здоровья, мира Вам и Вашим сотрудникам. Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество».

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