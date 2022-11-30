50 лет назад о доярке колхоза «1 Мая» знали жители не только Слуцкого района, но и всей страны. О Елене Георгиевне Хотько писали в газетах, она была героиней статей, делилась своим опытом с другими. За труд получила государственные награды: два ордена Ленина, орден «Знак Почёта», звание Героя Социалистического Труда.

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого и близлежащих районов.

Трудилась с детских лет

Елена Хотько родилась 28 ноября 1928 года в крестьянской семье в деревне Вишнёвка Слуцкого района. Рано приобщилась к тяжёлому крестьянскому труду. Училась в местной школе. Не успела получить полное образование, как началась война. Вместе с мамой Любовью Ефимовной Елена жила на территории, занятой фашистами. В период оккупации (июнь 1941 – июнь 1944) помогала маме по хозяйству. После освобождения района, летом 1944 года, в 16 лет устроилась работать санитаркой в военный госпиталь в Слуцке. Вольнонаёмной в составе госпитального персонала приняла участие в Великой Отечественной войне на её заключительном этапе.

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Не отставала от мужчин на любой работе

Когда Елена вернулась в Вишнёвку, то поступила работать в местную полеводческую бригаду сельскохозяйственной артели (колхоза) «Прамень камуны» («Луч коммуны»; ныне – сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат») с центром в деревне Старцевичи (с 1964 года — Знамя) Середняковского (с 1973 года — Знаменского) сельсовета. Вместе с женщинами, подростками, пережившими оккупацию, немногими мужчинами-фронтовиками восстанавливала разрушенное войной хозяйство. Жала, косила, заготавливала дрова. Не отставала от мужчин на любой работе. Даже конюхом работала два года, так как мужчин в колхозе не хватало.

Из полеводов — в доярки

В 1952 году вышла замуж за фронтовика Леонида Дмитриевича Хотько и переехала в его родную деревню Ивановские Огородники Кировского сельсовета. Работала в полеводческой бригаде колхоза «1 Мая» (центральная усадьба — в городе Слуцке, а с 1954 года — в деревне Новодворцы Кировского сельсовета). Старательность и трудолюбие новой колхозницы были замечены. Бригадир Анатолий Федосович Кореневич порекомендовал Елене стать дояркой. Его мнение поддержал Василий Павлович Козел, председатель колхоза «1 Мая», Герой Социалистического Труда.

В 1953 году за Еленой закрепили группу коров. Училась правильно раздаивать молодых коров, осваивалась с тяжёлыми условиями работы на ферме, где не было механизации, а все работы выполнялись вручную. В первое время ей не хватало опыта, но помогали более опытные доярки. На этой же ферме работал пастухом дойного стада её муж, который помогал и в домашних делах, и на ферме. Дойка начиналась на рассвете, а за стадом ухаживали трижды в день. Опухшими и огрубевшими от работы руками доярки переносили вёдра с молоком, которое сливали в бидоны. При этом сами заготавливали корма, кормили и поили животных, чистили стойла. Все эти трудности не стали препятствием, и Елена быстро зарекомендовала себя как трудолюбивая и инициативная работница. За короткий срок стала победителем в соцсоревновании среди животноводов колхоза «1 Мая» (ныне – ОАО «Слуцкая нива») и района и мастером-животноводом.

Первая доярка-пятитысячница в районе

В 1958 году за высокие показатели в производстве молока была награждена орденом «Знак Почёта», а в 1966 году – орденом Ленина. Стала первой дояркой-пятитысячницей в Слуцком районе. В 1972 году надоила от каждой коровы своей группы по 5003 кг молока, в то время как средний надой по району составлял 2744 килограмма. В 1973 году от каждой коровы Хотько получила уже 5730 килограммов молока, в 1975 году — 5731, в следующем — 5677.

Такие высокие показатели свидетельствовали об исключительном мастерстве, богатом опыте, умении на практике применять прогрессивные приёмы труда, достижения науки и передового опыта. Она несколько раз участвовала в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, была отмечена медалями и дипломами Главного выставочного комитета.

Начавшаяся механизация производства, совершенствование производственных технологий облегчили нелёгкий труд доярок. В новом коровнике, куда в 1970-х годах перешли работать первомайские доярки, появились транспортёры для подачи кормов. Автопоение и механическая уборка помещения сократили трудовые и материальные затраты на производство молока. Сами работницы перешли на механическое доение, а затем на обслуживание электродоильных аппаратов. Елена Георгиевна легко освоила специальность оператора машинного доения и электродоильные аппараты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года за большие успехи, трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972-1973 годов Елене Хотько было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Она положила начало движению доярок-пятитысячниц на Случчине.

Легко ли вести за собой других?

На этот вопрос Елена Георгиевна ответила тогда так: «Очень и очень нелегко! Тем более что в прежние годы мы работали в старом коровнике, где не было никакой механизации. Но мне было легче, потому что на нашей ферме работает пастухом муж Леонид Дмитриевич, настоящий друг и помощник. В любое время приходил на помощь как в домашних делах, так и на ферме.

Как я добилась таких надоев? У меня коровы были такие же, как и в других группах, рацион получали одинаковый. Считаю, помогло то, что я знала характер каждой бурёнки. Напрасно некоторые думают, что все коровы одинаковые. Нет, у каждой свой норов. Я знаю, как к какой подойти, что из кормов дать, чтобы был лучший результат. А главное, доярка не имеет права быть злой… Группа коров у меня теперь в два раза больше, чем раньше. Но работать стало легче. В новом коровнике все трудоёмкие процессы механизированы. Раздаются корма по транспортёрам, действует автопоение, доим с помощью электричества, помещение убирается также механизмами. Настроение хорошее, так что и дальше буду трудиться по-настоящему». (Из очерка А. М. Гурко «Сила доброты», сборник «Труд, талант, доблесть», ч.2. Мн.: Беларусь, 1981., стр. 310—312).

Награды

Награждена 2 орденами Ленина (22 марта 1966; 6 сентября 1973), орденом «Знак Почёта» (18 января 1958), орденом Отечественной войны 2-й степени (11 марта 1985), медалями, в том числе бронзовой медалью ВДНХ СССР. Имя Елены Георгиевны Хотько было занесено на Доску почёта Слуцкого района. Она была персональным пенсионером союзного значения.

Память

Елена Георгиевна Хотько жила в деревне Ивановские Огородники Кировского сельсовета Слуцкого района. Умерла 24 ноября 1990 года. В Слуцком районе была утверждена ежегодная премия имени Елены Хотько, присуждаемая лицам, которые достигли высоких показателей в животноводстве.

Добрую память оставила после себя Елена Георгиевна Хотько.