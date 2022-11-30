Слуцкий лесхоз опубликовал актуальные цены на живые ели и сосны, которые будут продавать к новогодним праздникам.

Цены в лесничествах:

до 1 метра — 11 руб.;

от 1,01 до 2 метров — 13,5 руб.;

от 2,0 до 3 метров — 17,25 руб.;

от 3,01 до 4 метров — 60 руб.;

от 4,01 до 5 метров — 94 руб.;

от 6,01 до 8 метров — 146,5 руб.;

от 8,01 и выше — 325 руб.;

в кадке до 1 метра — 18 руб.;

букет новогодний — 4,2 руб.

Цены в торговых точках Слуцка:

до 1 метра без упаковки/с упаковкой — 12 руб./12,5 руб.;

от 1,01 до 2,00 без упаковки/с упаковкой — 15 руб./16 руб.;

от 2,01 до 3,00 без упаковки/с упаковкой — 19 руб./20 руб.;

в кадке до 1 метра — 20 руб.;

букет новогодний — 4,5 руб.

С какого числа начнётся торговля, пока неизвестно.

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