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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

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Как снизить аварийность на развязке у Лучников. Есть предложение

Случчанин Александр прислал в редакцию письмо, в котором предложил своё видение, как снизить аварийность на участке трассы Р23 в районе деревни Лучники.

Важно! ВИЧ теперь идёт «в люди» половым путём

В четверг, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день мы напо­минаем читателям, как важно проходить тестирование на ВИЧ. А ещё развенчиваем популярные мифы об этой инфекции. Экспертную информацию «Кур’еру» предоставила Марина Басолыго, врач-эпидемиолог Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии.

Перегорела техника. Кто и как компенсирует

Случчанка Ольга, которая живёт в доме №39 по улице Чехова, сообщила в редакцию «Кур’ера», что во вторник, 22 ноября, у многих жильцов дома перегорели телевизоры, люстры, компьютеры, микроволновки и модемы. Об аналогичных инцидентах сообщили жители ещё четырёх домов.

Сыщик, идущий по электронному следу

28 ноября исполнилось 20 лет с момента создания в Беларуси «управления К» — главного управления по противодействию киберпреступности. В Слуцке подразделение этой службы появилось в 2018 году. Руководитель Слуцкой «группы К» Артём Филипович рассказал «Кур’еру» о том, как белорусские киберсыщики идут по электронному следу, как организованы преступные сети кибермошенников и почему очень глупо воровать чужие банковские карты.

Как правильно обслуживать аккумулятор? Советы по уходу

Срок эксплуатации аккумулятора зависит от многих факторов. Один из них — это правильное обслуживание. Специалисты «Первой Аккумуляторной Компании» ответили на основные вопросы.

«Наша деревня — дружная семья»

Дарья Боровик — жительница Омговичей, которая ведёт странички во «ВКонтакте» и Instagram, где рассказывает о своей деревне и объединяет односельчан на добрые дела. «Кур’ер» побывал у девушки в конце октября и узнал, для чего ей это нужно.

Расписание движения автобусов городских маршрутов

Действует с 5 декабря 2022 года