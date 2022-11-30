Срок эксплуатации аккумулятора зависит от многих факторов. Один из них — это правильное обслуживание. Специалисты «Первой Аккумуляторной Компании» ответили на основные вопросы.
1. Как правильно обслуживать аккумулятор?
Общие рекомендации по уходу за аккумулятором и его эксплуатации можно свести к нескольким пунктам:
- Следите за уровнем напряжения АКБ. Исправный аккумулятор должен показывать 12,6-12,5 В.
- Содержите аккумулятор в чистоте, протирайте ветошью с водным 10% раствором соды для уменьшения саморазряда.
- Если на клеммах и токовыводах появились окислы, зачистите их мелкой наждачкой или содовым раствором. Коррозионные образования препятствуют нормальной зарядке батареи и создают дополнительное сопротивление.
- Проверяйте зажим клемм на токовыводах АКБ. Слабый зажим на полюсных контактах будет приводить к нагреву клеммы и провода, в том числе к недозаряду аккумулятора, что приведёт к быстрому износу источника питания.
- Проверяйте фиксацию батареи на посадочной площадке. Крепёж должен быть жёстким, без люфта и свободного хода.
- Проверяйте отверстия вентиляционных каналов. Если газоотвод засорился, прочистите.
2. Как часто надо проверять напряжение на клеммах АКБ?
Данный показатель не обязательно снимать ежемесячно. Достаточно 2-3 раза в год. При наличии мультиметра можно сделать тест батареи самостоятельно. Нормой считается показатель напряжения 12,6-12,5 В. С помощью нагрузочной вилки АКБ проверяют под нагрузкой, тем самым определяя остаточный ресурс аккумулятора. В норме напряжение батареи под нагрузкой должно быть в пределах 10,8-10,4 В.
3. Можно ли оставлять аккумулятор на морозе?
Абсолютно ничего не препятствует держать АКБ на морозе.
Другое дело, если аккумулятор изношен и имеет остаточный ресурс. В этом случае автовладельцы в сильные морозы снимают АКБ с борта авто и заносят в тепло. При наличии износа, сульфатации, малого количества электролита в ячейках АКБ наступает большая вероятность замерзания электролита. АКБ замёрзнет уже при –25°C при плотности электролита 1,19 г/см³, что соответствует примерно 50% заряженности батареи или напряжению 12,18 В.
Практически в 90% случаях замёрзший аккумулятор восстановить не получится.
4. Если аккумулятор часто разряжен, может ли это повлиять на его срок службы?
Если аккумулятор часто разряжался либо находился в глубоком разряде (при показателях напряжения 11,7 В и ниже), существенно сокращается срок эксплуатации АКБ. Восстановление после подобных инцидентов происходит не полное, даже после тщательной подзарядки.
5. Как определить, что АКБ нуждается в зарядке?
Определить, нуждается ли аккумулятор в подзарядке, можно через проверку напряжения на клеммах АКБ.
Если судить по видимым или ощущаемым признакам, это могут быть слабый либо с затруднением запуск стартера, тусклый свет фар или салонного светильника, появление индикатора АКБ на панели управления авто и др.
6. Можно ли заряжать батарею, не снимая её с автомобиля?
Это не запрещается. Однако следует снять клеммы. Затем подключить ЗУ и включить его в стационарную сеть.
7. Можно ли «прикуривать» от другой машины?
Делать это стоит правильно и с мерами предосторожности. Автомобили не должны соприкасаться друг с другом. Правильный порядок действий:
- Заглушить двигатель донора и выключить зажигание.
- Красный провод присоединить сначала к положительной клемме донора, потом — к разряженной АКБ.
- Один конец чёрного провода подключить к «минусу» своего аккумулятора, а второй — к отрицательной клемме донора либо массе авто.
- Завести авто-донор, дать поработать 2-3 минуты для небольшой подзарядки. Заглушить двигатель.
- Завести авто с разряженной батареей. Отключить провода строго в обратной последовательности.
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