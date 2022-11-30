Как правильно обслуживать аккумулятор? Советы по уходу

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Как правильно обслуживать аккумулятор, советы по уходу

Срок эксплуатации аккумулятора зависит от многих факторов. Один из них — это правильное обслуживание. Специалисты «Первой Аккумуляторной Компании» ответили на основные вопросы.

Как правильно обслуживать аккумулятор, советы по уходу

1. Как правильно обслуживать аккумулятор?

Общие рекомендации по уходу за аккумуля­тором и его эксплуата­ции можно свести к нескольким пунктам:

  • Следите за уровнем напряжения АКБ. Исправный аккумуля­тор должен показывать 12,6-12,5 В.
  • Содержите аккумулятор в чистоте, протирайте ветошью с водным 10% раствором соды для уменьшения саморазряда.
  • Если на клеммах и токовыводах появи­лись окислы, зачистите их мелкой наждачкой или содовым раствором. Коррозионные образо­вания препятствуют нормальной зарядке батареи и создают дополнительное сопротивление.
  • Проверяйте зажим клемм на токовыводах АКБ. Слабый зажим на полюсных контактах будет приводить к нагреву клеммы и провода, в том числе к недозаряду аккумулятора, что приведёт к быстрому износу источника питания.
  • Проверяйте фиксацию батареи на посадочной площадке. Крепёж должен быть жёстким, без люфта и свободного хода.
  • Проверяйте отвер­стия вентиляционных каналов. Если газоотвод засорился, прочистите.

Как правильно обслуживать аккумулятор, советы по уходу

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2. Как часто надо проверять напряжение на клеммах АКБ?

Данный показатель не обязательно снимать ежемесячно. Достаточно 2-3 раза в год. При наличии мультиметра можно сделать тест батареи самостоятельно. Нормой считается показатель напряжения 12,6-12,5 В. С помощью нагрузочной вилки АКБ проверяют под нагрузкой, тем самым определяя остаточный ресурс аккумулятора. В норме напряжение батареи под нагрузкой должно быть в пределах 10,8-10,4 В.

Как правильно обслуживать аккумулятор, советы по уходу

3. Можно ли оставлять аккумулятор на морозе?

Абсолютно ничего не препятствует держать АКБ на морозе.
Другое дело, если аккумулятор изношен и имеет остаточный ресурс. В этом случае автовладельцы в сильные морозы снимают АКБ с борта авто и заносят в тепло. При наличии износа, сульфатации, малого количества электролита в ячейках АКБ наступает большая вероятность замерзания электро­лита. АКБ замёрзнет уже при –25°C при плотности электролита 1,19 г/см³, что соответствует примерно 50% заряженности батареи или напряжению 12,18 В.

Практически в 90% случаях замёрзший аккумулятор восстано­вить не получится.

4. Если аккумулятор часто разряжен, может ли это повлиять на его срок службы?

Если аккумулятор часто разряжался либо находился в глубоком разряде (при показателях напряжения 11,7 В и ниже), существенно сокращается срок эксплуатации АКБ. Восстановление после подобных инцидентов происходит не полное, даже после тщательной подзарядки.

Как правильно обслуживать аккумулятор, советы по уходу

5. Как определить, что АКБ нуждается в зарядке?

Определить, нуждается ли аккумулятор в подзарядке, можно через проверку напря­жения на клеммах АКБ.

Если судить по види­мым или ощущаемым признакам, это могут быть слабый либо с затруднением запуск стартера, тусклый свет фар или салонного светильника, появление индикатора АКБ на панели управления авто и др.

6. Можно ли заряжать батарею, не снимая её с автомобиля?

Это не запрещается. Однако следует снять клеммы. Затем подключить ЗУ и включить его в стационарную сеть.

7. Можно ли «прикуривать» от другой машины?

Делать это стоит правильно и с мерами предосторожности. Автомобили не должны соприкасаться друг с другом. Правильный порядок действий:

  • Заглушить двигатель донора и выключить зажигание.
  • Красный провод присоединить сначала к положительной клемме донора, потом — к разряженной АКБ.
  • Один конец чёрного провода подключить к «минусу» своего аккумулятора, а второй — к отрица­тель­ной клемме донора либо массе авто.
  • Завести авто-донор, дать поработать 2-3 минуты для небольшой подзарядки. Заглушить двигатель.
  • Завести авто с разряженной батареей. Отключить провода строго в обратной последовательности.

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Как правильно обслуживать аккумулятор, советы по уходу

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