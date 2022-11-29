19 ноября в Слуцком ГДК прошло мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

О чём говорили выступавшие — в трёх самых важных цитатах.

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Как отметил Владимир Гога , председатель Слуцкого райисполкома, по результатам 2022 года наш район занял первое место в области по валовому производству зерновых и зернобобовых культур.

, председатель Слуцкого райисполкома, по результатам 2022 года наш район занял первое место в области по валовому производству зерновых и зернобобовых культур. «Результаты вашей работы востребованы в каждом доме, в каждой семье. Случчина и случчане гордятся вашими достижениями», — сказала труженикам Наталья Овсянникова , председатель Слуцкого районного Совета депутатов.

, председатель Слуцкого районного Совета депутатов. Александр Герасимёнок, директор Слуцкого сыродельного комбината, сказал: «Я хочу пожелать, чтобы у нас у всех позволяло здоровье работать дальше, было финансовое благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Ну и, самое главное, — это мирного неба над головой».

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.