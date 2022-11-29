В возрасте 64 лет умер Владимир Макей. Последние 10 лет он занимал пост министра иностранных дел Беларуси (с 20 августа 2012 года).

«Несколько часов назад скоропостижно скончался… Ничего не предвещало. Ещё вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас…» — сказал Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси. Причина смерти официально не названа.

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Владимир Макей начинал карьеру в советском ГРУ и дослужился до полковника.

С 2000 года он работал помощником Лукашенко, с 2008-го — главой его администрации, с 2012-го руководил МИДом.

Новость о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея попала на полосы мировой прессы. Польская газета Rzeczpospolita называет его не только одним из самых верных, но и одним из самых компетентных людей в окружении Александра Лукашенко. Когда-то Владимир Макей заявил, что хотел однажды увидеть Беларусь «восточноевропейской Швейцарией».

Он был одним из самых узнаваемых чиновников Беларуси, уступая по известности только Александру Лукашенко. В свой последний день жизни он выглядел здоровым и активным — недавно вернулся с саммита ОДКБ и собирался на днях поехать в Польшу на мероприятия по линии ОБСЕ.

Последняя рабочая встреча Владимира Макея была накануне — с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Обсуждалось взаимодействие официального Минска со Святым престолом и положение Римско-католической церкви в Беларуси.

У Владимира Макея остались супруга, актриса и руководитель Театра юного зрителя Вера Полякова, и трое детей.

Церемония прощания с министром иностранных дел Владимиром Макеем состоится во вторник, 29 ноября, в Доме офицеров, похоронен он будет в этот же день на Восточном кладбище в Минске.