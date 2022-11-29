С нового года, а именно с 22 января 2023 года, сделки по отчуждению транспортных средств нужно будет совершать с учётом новых правил. Изменения разъясняет Наталья Саванович, нотариус Минского областного округа.

Нотариальное удостоверение сделок предлагается в качестве альтернативы госрегистрации договоров. Оно направлено на упрощение процедуры отчуждения транспортных средств.

При нотариальном удостоверении договора купли-продажи авто гражданам не нужно будет обращаться в ГАИ для регистрации договора или оформления перехода права собственности на авто, поскольку нотариальный акт — это уже подтверждение перехода права собственности.

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При этом все необходимые сведения о состоявшейся сделке нотариус направит в ГАИ самостоятельно.

При удостоверении договора об отчуждении ТС нотариус проверяет:

• принадлежность ТС. В случае необходимости истребует документ, подтверждающий приобретение права собственности;

• государственную регистрацию;

• наличие или отсутствие ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с ТС;

• снятие с учёта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа;

• факт нахождения транспортного средства в общей совместной собственности супругов;

• ТС, принадлежащее обязанному лицу, не может являться предметом договора об отчуждении. Этот факт проверяет нотариус по паспорту или информации из МВД.