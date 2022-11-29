В редакцию «Кур’ера» читатели обращаются по телефону и через социальные сети. Они рассказывают о фактах, свидетелями или участниками которых стали, выражают мнение по ситуациям, о которых мы писали. Читайте краткий обзор обращений.

Нужно тепло сердец

«Просим всех неравнодушных людей принять участие в акции «Копилка добра», — с такой просьбой обратилась к случчанам через «Кур’ер» Татьяна Зарембовская. — Мы хотим, чтобы в рождественские и новогодние праздники люди, проживающие в Грозовском психоневрологическом доме-интернете, смогли почувствовать тепло людских сердец. Новогодний праздник в доме-интернате будет проходить 29 декабря в 14.00. Все желающие могут принять участие. С уважением и надеждой на понимание, коллектив работников дома-интерната.

Контактные телефоны: Ирина Леонидовна (директор) – 8 029 768 22 57, Оксана Евгеньевна (зам. директора) – 8 029 701 40 66, Татьяна (инструктор по трудовой терапии) — 8 029 603 88 17».

Реклама

Почему трактор чистит полтротуара

Пенсионер из Слуцка прислал фотофакт в ВК и спросил: «Сегодня трактор чистил тротуары на Социалистической. Отлично! Только вот такая странность: тротуар вдоль реки снегоочиститель прошёл ровно до половины. А потом как будто наткнулся на аномальную зону. Встал. Съехал на проезжую часть, развернулся — и всё. Оставшаяся часть тротуара осталась засыпанной снегом».

В комментариях к этому посту ему ответил водитель: «Да он (тротуар) сужается, и наклон — к речке. А обрыв там немаленький, слететь можно. Пускай власти сделают тротуар нормально, а в речке я купаться не хочу».

О мошенниках в Instagram

В директ нашей страницы instagram.com/kurjer написала читательница: «Здравствуйте! Хотелось бы сообщить о мошенниках в Instagram. Они снова восстановили страницу магазина одежды и привлекают людей акциями». Девушка добавила, что написала заявление в милицию. «Но шансы, что их найдут, а тем более вернут средства, очень маловероятны. Просто хочется, чтобы как можно больше людей узнало о них и не попалось, как я», — написала случчанка.

Одной строкой

• Жительница Слуцка Валентина позвонила в редакцию утром 25 ноября, чтобы сообщить, что не работает мобильная связь МТС. Её сообщение стало первым, потом его подтвердили и другие. Оператор сети отреагировал и устранил неполадки.

• Минчанка Светлана заинтересовалась опытом пенсионеров из Терасполя. Она сказала, что хотела бы пообщаться с героиней нашей публикации, поговорить по поводу выращивания капусты.

• После сюжета о том, что организация выбрасывает хлеб на помойку, откликнулись двое случчан, которые готовы его забирать.

• Жительница Слуцка спрашивает, вернут ли на место надпись «Дом культуры» и часы после завершения ремонта фасада здания ДК.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, то звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.