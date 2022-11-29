Двое случчан в воскресенье, 27 ноября, отправились на зимнюю рыбалку под Микашевичи и перестали выходить на связь. На следующий день оперативные службы нашли на канале перевёрнутую лодку и тело одного из них.



Пресс-служба МЧС сообщила, что в понедельник, 28 ноября, в 10.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении перевёрнутой металлической лодки с мотором на поверхности Микашевичского канала возле города Микашевичи.

Как рассказал «Кур’еру» Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области, спасатели вблизи затонувшей лодки обнаружили тело жителя Слуцка 1980 года рождения. Это произошло около 12.00. В Следственном комитете подтвердили факт гибели случчанина.

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По его словам, очевидцы видели в лодке двух человек. Поиски второго рыбака, жителя Слуцка 1971 года рождения, продолжаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

В Слуцке мужчины известны как предприниматели и знакомы сотням случчан, посещающих Слуцкий рынок. В семье одного осталось двое детей, а другого — трое.