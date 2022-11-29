Этого человека в Солигорске знают все, кто хоть раз прикоснулся к изобразительному искусству. Зовут его Евгений Михайлович Смунёв, работает художником в городском Доме культуры Солигорска.

«Цветные карандаши бередили душу»

Я осмелился и спросил, в каком возрасте он почувствовал себя художником. И он рассказал немного о себе.

«Почувствовал давно, страшно подумать. Рождённые способными рисовать чувствуют себя художником с пелёнок, — рассказал Евгений Смунёв. — Цветные карандаши не только меня привлекали, они бередили мою душу.

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Во время немецкой оккупации Витебска, где я родился, кто-то красным карандашом стал писать по белой стене. Я понял, как это красиво. Свои семь лет я встретил в немецком концлагере, в городе Алитус, откуда был освобождён Красной Армией вместе с другими заключёнными в 1944 году.

Как учился

Вернулся в Витебск. Город увидел в развалинах. Отец у меня был кадровый офицер. Шла война, поэтому в первый класс я пошёл только в 1945 году. Во втором классе новая учительница заметила мои способности к рисованию. Дала картинку, попросила нарисовать с неё большую картину. Работу мою похвалила и сказала, что надо учиться этому дальше. В старших классах в школе был учитель рисования, у которого ещё была художественная студия. Занимался там. Потом посещал студию в Доме пионеров. После школы окончил педучилище по рисованию и ушёл служить в армию.

В армии за картины заслужил отпуск

Армии нужны были солдаты, а не художники. Служил в Риге, иногда удавалось пройтись по городу. Рассматривал декоративно-прикладное искусство наглядной агитации. И надо признать, что исполнение было значительно лучше, чем в Беларуси. Через какое-то время службы в армии меня вспомнили как художника. Проявил себя хорошо. Мои работы понравились генералу. В награду получил отпуск после первого года службы.

Однажды офицер попросил сделать копию картины «Птицелов». Она очень понравилась. Пообещали отпуск, но я готовился уже к демобилизации. На прощание сделал им ленинскую комнату.

Умение видеть таланты

После армии вернулся в Витебск, там работал художником. В Солигорск приехал в 1962 году. С 1968 года, после постройки ДК, работаю здесь. Заочно окончил Московский полиграфический институт. В 1969 году организовал художественную студию. У меня учились известные в Беларуси скульпторы Геннадий Буралкин, Владимир Ламейко, Валерий Малахов, чьи скульптуры украшают город. Из моей студии 23 ученика поступили в Художественную академию, а всего 110 человек из студии получили высшее образование.

В этом году, 26 сентября, студии присвоено звание «Народная». И все эти годы студия работала в часы, свободные от основного рабочего времени в ДК.

Если в ребёнке замечены способности видеть красивое, эти способности надо развивать».

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