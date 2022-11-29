В субботу, 17 декабря, в 14.00 пройдёт встреча для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Её проведёт Елена Авчинникова, налоговый консультант Беларуси, бухгалтер, предприниматель. Тема встречи — грядущие изменения с 2023 года. Поговорим про налоги, стоит ли с ИП переходить в самозанятые, про ФЗСН и другие нюансы, касающиеся малого бизнеса.

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Встреча платная – 20 рублей, участие по предоплате.

Зарегистрироваться можно здесь.

Более подробно вы можете узнать об Елене Авчинниковой в Instagram — @o_nalogahrb и @elena_mlshkv. На своих страницах Елена делится интересной и полезной информацией. Например, как уйти из одного декрета в другой, о предстоящих изменениях законодательства 2023 года, про кассовые аппараты и многое другое.

Место, где будет проходить встреча, сообщим позднее.

Если остались вопросы – звоните 8 033 318 99 30 (Виктория)