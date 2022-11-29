Удержанием привычного для людей ассортимента на прилавках магазинов озабочены сейчас и торговые сети, и продавцы зоотоваров. Олег Леончик, владелец сети слуцких зоомагазинов «Багира», рассказал «Кур’еру», почему пропадают привычные корма для животных.

Случчане отмечают, что уже пару недель сложно найти дешёвый сухой корм для животных вроде Kitekat или Whiskas. Наполнители для лотков пока есть, но их цена значительно подросла.

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Олег Леончик пояснил, что все изменения связаны с новым постановлением №713 «О системе регулирования цен». Под закон о ценообразовании попали и корма для животных.

«Постановление повлияло в первую очередь на работу импортёров. Теперь они не привозят новые корма на склады, пока не распродадут остатки тех, которые обычно не пользовались спросом, — говорит Олег Леончик. — Есть пять позиций кормов, которые покупатели разбирают, а все остальные 50 по­зиций — неходовые. Получается, что сейчас мы вынуждены помогать импортёрам продать товар, который завалялся на складе. И тогда, может быть, они привезут тот корм, который покупатели берут для питомцев.

Из-за этого ассортимент кормов для кошек и собак сократился примерно на 80%, зато цены на оставшиеся снизились на 10-20%.

У поставщиков «перебои» с поставками кормов, которые пользуются спросом у наших покупателей. Мы стараемся отсутствующие на полках корма заполнять новинками, а пока покупатели, вернее, их питомцы, его узнают, оценят, нужно время. Сейчас некоторые поставщики меняют условия отгрузки, отдельно выставляя счёт на доставку, которая обычно уже включена в цену. Прайсы стремительно пустеют. Привычные нам, например, итальянские корма приедут не раньше чем через месяц.

Какие корма для кошек и собак есть

Из очень бюджетных — белорусские корма из Жабинки. Стоят в пределах 6,4 рубля за килограмм для кошек и 3,14 рубля — для собак. Но это не полнорационные корма — в их составе в основном злаки и ароматизаторы, мяса там нет. Из дешёвых есть также российские — Tasty, ProХвост — в пределах 8 рублей за 1 кг.

Корма получше, например, турецкий беззерновой корм Reflex, стоят уже 16-17 рублей за 1 кг. В нём 35% мяса, и его цена почти вдвое дешевле, чем Royal Canin.

Россияне завозят корма ProBalance (аналог украинского «Клуб 4 лапы»), All Cats. Эти корма чуть лучше бюджетных по качеству, но не премиум-класса.

Пропал из продажи бюджетный корм Whiskas. За три недели была только небольшая поставка, корм тут же разобрали. Немецкий корм Josera, который у нас ещё есть, тоже под вопросом. Завозить его в Беларусь для поставщиков становится нерентабельно.

Суперпремиальные корма для кошек и собак, в которых содержится 40% мяса, у нас стоят от 22 рублей за 1 кг. Это итальянские корма. Ездили в последний раз за товаром своим транспортом, забрали остатки. Поэтому Monge и Gemon пока что ожидаем не ранее чем к концу года.

Ранее мы торговали суперпремиальным кормом HiQ, потом его перестали возить из-за санкций. Была надежда, что он появится, но сейчас из-за нового ценообразования поставщик принял вынужденное решение HiQ больше не поставлять, так как с 30%-й наценкой возить его нерентабельно.

Из кормов Royal Canin мы оставили только самые ходовые позиции. В России завод по его производству столкнулся с трудностями по наличию сырья, поэтому сейчас его возят из Франции. После принятого постановления №713 доставка из Франции становится тоже неокупаемой. Поэтому Royal Canin тоже под вопросом.

Мы очень надеемся, что наши поставщики кормов всё-таки смогут найти оптимальное решение в сложившейся ситуации и не покинут рынок.

Что с другими зоотоварами

С другими зоотоварами таких проблем, как с кормом/лакомствами/витаминами, нет.

Полный ассортимент наполнителей для кошачьих туалетов (например, польский Benek), ветеринарные препараты, амуниция, аксессуары, когтеточки. Последние теперь заказываем у ремесленников. Они выходят недорогие, потому что не облагаются НДС, как обычные товары. Мы уже год не поднимали на них цены.

Отгрузки зоотоваров производятся у нас еженедельно по 2-3 раза. За ассортиментом тщательно следим, что позволяют прайсы, всё стараемся сохранять на полках.

Стоит ли закупаться кормом впрок

Пока стараемся поддерживать ассортимент, пустых полок у нас нет. Стараемся создавать запасы кормов. Но этого не рекомендуем делать покупателям. Лучше брать корм по 400-500 граммов (если он развесной), а не затариваться по 5 и больше килограммов. Если хранить корм в полиэтиленовом пакете, он быстро окисляется и портится, и животные отказываются его есть. На неделю коту в среднем достаточно 400-500 граммов. Хранить корм тоже нужно правильно: в стеклянной банке с крышкой при температуре не выше 25°C».