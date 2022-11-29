В понедельник, 28 ноября, около 14.00 на трассе Р-43 водитель трактора, 20-летний житель Слуцка, на подъезде к деревне Муравищино выезжал на перекрёсток со второстепенной дороги на главную. Парень не уступил движущейся фуре с прицепом и спровоцировал столкновение.

Большегрузом управлял 47-летний житель Слуцкого района. В результате столкновения водителя трактора с травмами положили в больницу.

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