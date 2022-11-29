Gudzone – еда и счастье – здесь!

В прошедшие выходные, 26 ноября, GUDZONE распахнул свои двери для случчан. «Кур’ер» побывал в ресторане быстрого питания и узнал, что в меню.

В меню ресторана каждый сможет найти себе блюдо по вкусу: аппетитные бургеры с курицей или говядиной, пышные и сочные пиццы, роллы, фирменные питы, «гудстеры» и многое другое.

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Также в меню представлен широкий ассортимент десертов: торты, пончики, мороженое и молочные коктейли с разными наполнениями. Также в ресторане можно заказать детские наборы с игрушками.

Действующие акции:

«Улётные будни» — с понедельника по пятницу скидка 50% на крылышки.

«Счастливые часы» — всю неделю с 10.00 до 12.00 и с 21.00 до 22.00 скидка 25% на все меню.

«Сезон охоты» — каждую неделю, по четвергам, пицца из меню 25 см всего за 4.90р

Режим работы: каждый день с 9:00 до 22:00

Адрес: ул. Ленина, д. 175 (первый этаж универмага «Слуцк»).

Instagram: @gudzone_bel

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