Приближается последний месяц 2022 года. В декабре белорусов ждут изменения, хотя пока их анонсировано немного.

В список «тунеядцев» попасть станет проще

С 1 декабря в Беларуси обновляют критерии для постановки на учёт и снятия с такого учёта трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Эту норму прописали в постановлении Совета Министров №651 от 28 сентября 2022 года.

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С декабря «тунеядцами» будут считаться граждане, которые выполняют работы или оказывают услуги, а также создают объекты интеллектуальной собственности по гражданско-правовым договорам, но при этом не получают соответствующее вознаграждение. Раньше вознаграждение не играло роли в этом вопросе.

В прежней редакции этого документа «тунеядцами» не считались матери (мачехи) или отцы (отчимы), усыновители (удочерители), опекуны (попечители), воспитывающие ребёнка до 7 лет. В новой редакции указано, что «тунеядцами» в этом случае не являются только женщины: матери (мачехи), усыновители (удочерители), опекуны (попечители).

Также из списка «тунеядцев» исключат членов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственного общества, но только при условии, что они получают вознаграждение за свою работу.

Вырастут пенсии

С декабря в Беларуси на 5% вырастут пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это третье повышение трудовых пенсий в 2022 году, ранее их повышали в марте (на 7%) и августе (на 10%).

В Минтруда сообщили, что средний размер пенсии по возрасту у неработающего пенсионера в декабре составит 670 рублей — это на 23% больше, чем год назад.

Начнут давать штрафы за летние шины на авто

С 1 декабря автомобили, которые участвуют в дорожном движении, должны быть оборудованы зимними шинами, иначе — штраф до 1 базовой величины в первый раз и до 5 базовых величин за повторное нарушение в течение года. Поскольку снег уже выпал, ГАИ рекомендовала не дожидаться календарной зимы и перейти на зимнюю резину раньше.

Изменится график движения поездов БЖД

С 11 декабря поезда БЖД поедут по новому графику на 2022-2023 годы. Пресс-служба сообщает, что график сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки и других критериев. Обещают дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам в период праздничных дней.

Например, в пиковый период запустят дополнительный поезд по маршруту Минск — Санкт-Петербург. В период увеличенного пассажиропотока появится дополнительный поезд Псков — Минск — Псков.

Велотовары нужно пересчитать и отчитаться

С 1 декабря 2022 года на территории нашей страны вводится прослеживаемость велотоваров.

В связи с этим субъектам хозяйствования, которые производят велосипеды, а также торгуют ими оптом или в розницу, необходимо провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков велотоваров по состоянию на 1 декабря 2022 года и представить сведения в налоговые органы.

В МНС подчеркнули, что с 1 декабря 2022 года операции, связанные с оборотом велотоваров, подлежат оформлению электронными накладными.

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