По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата за октябрь в Слуцком районе составила 1454,6 рубля. Это на 34 рубля больше, чем в сентябре.

Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».

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