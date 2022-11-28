Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 21 по 27 ноября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инна (@tam_gde_wsegda_leto)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настена🍒 (@sergeewna_nastena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даниил Леончик (@widdelem)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Гуринович (@tanja_gurinovich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маша Копийчук (Ярмолич)🍀 (@masha_yarmolich)

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