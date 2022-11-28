Вряд ли многие случчане были в музее железнодорожных войск или слышали о нём. Слушатели лекций по краеведению, которые проводятся при поддержке Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер», 25 ноября побывали там.

Музей находится на территории воинской части, где базируется 30-я Краснознамённая отдельная железнодорожная бригада.

«По шести залам нас провёл с замечательным рассказом подполковник в отставке Игорь Кунцевич, — отметил Александр Шелехов, побывав на экскурсии. — В первом зале представлена история зарождения железнодорожных войск в Беларуси.

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Рельсы со всего света

Удивительная коллекция разных рельсов, буквально со всего света.

Во втором зале собраны экспонаты, документы и фото о том, как сражались железнодорожные войска в Великой Отечественной войне на территории нашей республики.

Автографы космонавтов

Следующий зал посвящён мирным подвигам железнодорожных войск. И как выразился наш гид: «Без нас даже в космос не полетели бы!». Здесь хранится шлемофон лётчика, на котором оставили автографы космонавты, уроженцы Беларуси Пётр Климук, Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий.

Афганистан и Чернобыль

Экспозиция четвёртого зала посвящена действиям советских войск в Афганистане, а также рассказывается о катастрофе на атомной станции в Чернобыле.

Достижения и победы

Отдельный зал представляет исторический ракурс войсковой части №18662 на территории Беларуси и современные достижения и победы 30-й железнодорожной бригады на военных состязаниях.

Все посетители были под большим впечатлением от экскурсии, а кто-то сказал: «Слуцк — прямо город музеев!».

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