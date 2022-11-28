В понедельник, 28 ноября, около 9 утра автомобиль «Рено Лагуна», двигаясь по улице Тутаринова, наехал на 11-летнего мальчика.

Машиной управлял 30-летний водитель. Пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьника с полученными травмами доставили в больницу, пишет mlyn.by.

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