Случчанин Владислав Лис два года назад купил редкий итальянский автомобиль бизнес класса Lancia Thesis. Владелец рассказал «Кур’еру», зачем ему такая машина.

Автомобиль выпускался в Италии с 2001 по 2009 год. За это время было выпущено всего 16 000 единиц, что по автомобильным меркам довольно мало.

Откуда интерес к автомобилям марки Lancia

«В конце 2000-х у моего отца был автомобиль итальянского производителя Lancia, именно тогда я заинтересовался этой маркой, — рассказал Владислав. — Свой Thesis я искал четыре года. Зацепила картинка в интернете. Когда её увидел, то понял, что хочу такую машину. С выбором не спешил, потому что понимал, что машина редкая.

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Вообще, итальянских автомобилей на дорогах меньше, чем других марок. Их просто боятся покупать. Моя машина — единственная в Минской области. На популярном сайте по продаже автомобилей их сейчас продаётся всего два.

Про особенности автомобиля

Когда я покупал этот автомобиль, как-то не думал, как буду искать запчасти. Масло моторное заказываю исключительно в Европе оригинальное, с расходниками проблем нет, а вот запчасти приходится искать.

Такая машина — не для экономии. Расход топлива по городу в пределах 12-15 литров на 100 км, за городом — 8 л/100 км. Машина очень привередлива к бензину. Нужно заправляться исключительно 95-м бензином, не меньше. У авто мотор 5-цилиндровый 2.0 турбо, его не любят из-за ненадёжности. Но если обслуживать вовремя, то он вполне служит. Мой автомобиль уже проехал 287 000 км.

По подвеске есть свои нюансы. Спереди стоят плавающие сайлент-блоки, которых хватает на 20 000 пробега. Это считается мало.

Ремонтировать приходилось

Так получилось, что, где ремонтировали мастера, потом что-то проявлялось и приходилось за ними переделывать своими силами. То они трубки не туда подсоединят, то ещё что-то. Другим такую машину я бы не советовал, потому что она довольно затратная по запчастям. Её стоит покупать понимающим людям.

У папы римского была такая машина

На автомобиле Lancia Thesis ездило много знаменитостей, например, Сильвио Берлускони, Михаил Горбачёв, папа римский Иоанн Павел II.

Взгляды она, конечно, собирает. Первое время после покупки замечал, как люди её разглядывали. А подходят рассмотреть в основном те, кто разбирается в итальянском автопроме.

Случайно узнал в интернете, что на таком же автомобиле ездил папа римский Иоанн Павел II. Правда, его автомобиль был переделан под персону, но всё же. Все любят повторять фразу из сериала «Бригада»: «Такая только у меня и у Майкла Джексона», а я говорю: «Такая только у меня и у папы римского».

Если кто-то захочет фотосессию с редким итальянским автомобилем, то я не отказываю».

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