Случчанин Владислав Лис два года назад купил редкий итальянский автомобиль бизнес класса Lancia Thesis. Владелец рассказал «Кур’еру», зачем ему такая машина.

Автомобиль выпускался в Италии с 2001 по 2009 год. За это время было выпущено всего 16 000 единиц, что по автомобильным меркам довольно мало.

Откуда интерес к автомобилям марки Lancia  

«В конце 2000-х у моего отца был автомобиль итальянского производителя Lancia, именно тогда я заинтересовался этой маркой, — рассказал Владислав. — Свой Thesis я искал четыре года. Зацепила картинка в интернете. Когда её увидел, то понял, что хочу такую машину. С выбором не спешил, потому что понимал, что машина редкая.

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«У меня, как у Папы римского». Случчанин рассказал, зачем ему такая редкая машина
Владислав Лис за рулём своего авто. Фото: Алексей Скрынников

Вообще, итальянских автомобилей на дорогах меньше, чем других марок. Их просто боятся покупать. Моя машина — единственная в Минской области. На популярном сайте по продаже автомобилей их сейчас продаётся всего два.

«У меня, как у Папы римского». Случчанин рассказал, зачем ему такая редкая машина

Про особенности автомобиля

Когда я покупал этот автомобиль, как-то не думал, как буду искать запчасти. Масло моторное заказываю исключительно в Европе оригинальное, с расходниками проблем нет, а вот запчасти приходится искать.

«У меня, как у Папы римского». Случчанин рассказал, зачем ему такая редкая машина

Такая машина — не для экономии. Расход топлива по городу в пределах 12-15 литров на 100 км, за городом  — 8 л/100 км. Машина очень привередлива к бензину. Нужно заправляться исключительно 95-м бензином, не меньше. У авто мотор 5-цилиндровый 2.0 турбо, его не любят из-за ненадёжности. Но если обслуживать вовремя, то он вполне служит. Мой автомобиль уже проехал 287 000 км.

По подвеске есть свои нюансы. Спереди стоят плавающие сайлент-блоки, которых хватает на 20 000 пробега. Это считается мало.

«У меня, как у Папы римского». Случчанин рассказал, зачем ему такая редкая машина

Ремонтировать приходилось

Так получилось, что, где ремонтировали мастера, потом что-то проявлялось и приходилось за ними переделывать своими силами. То они трубки не туда подсоединят, то ещё что-то. Другим такую машину я бы не советовал, потому что она довольно затратная по запчастям. Её стоит покупать понимающим людям.

«У меня, как у Папы римского». Случчанин рассказал, зачем ему такая редкая машина

У папы римского была такая машина

На автомобиле Lancia Thesis ездило много знаменитостей, например, Сильвио Берлускони, Михаил Горбачёв, папа римский Иоанн Павел II.

«У меня, как у Папы римского». Случчанин рассказал, зачем ему такая редкая машина
Папа римский Иоанн Павел II в автомобиле. Фото с сайта thesis-treffen.de.

Взгляды она, конечно, собирает. Первое время после покупки замечал, как люди её разглядывали. А подходят рассмотреть в основном те, кто разбирается в итальянском автопроме.

Случайно узнал в интернете, что на таком же автомобиле ездил папа римский Иоанн Павел II. Правда, его автомобиль был переделан под персону, но всё же. Все любят повторять фразу из сериала «Бригада»: «Такая только у меня и у Майкла Джексона», а я говорю: «Такая только у меня и у папы римского».

Если кто-то захочет фотосессию с редким итальянским автомобилем, то я не отказываю».

Иоанн Павел второй

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