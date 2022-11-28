Корреспондент и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку и окрестностям в прошедшие выходные.

Wildberries, Слуцк, очередь
Покупки через интернет — это для того, чтобы не ходить по магазинам и не стоять в очередях? Похоже, что нет. Вечерняя очередь в пункт выдачи товаров Wildberries в районе стоматологии
Слуцк, снег, снеговик, снеговики
«Вот такого поющего «зайца-беляка» встретил в городском парке. Пьющего, видать, только освежающие напитки». Прислал Александр Шелехов
Слуцк, снег
Фотографии: Алесь Достанко

Слуцк, снег

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Слуцк, снег

Слуцк, снег
Фотографии: Сергей

Слуцк, снег

Слуцк, снег, снеговик, снеговики
Фото: Татьяна Уминская
Слуцк, снег
Фото: Дарья Крейнес

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