Андрей Доморад в 16 лет упал с крыши и не смог ходить из-за травмы. Несмотря на инвалидность, случчанин ведёт активный образ жизни — водит микроавтобус, мастерит и вырезает из дерева, снимает окрестности при помощи дрона.

Андрей рассказал «Кур’еру», как строит свой быт в деревне, находит новые занятия и увлечения.

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Сейчас Андрею 41 год. Он родился в деревне Весея, до 5-го класса жил там. Потом семья переехала в Слуцк, жили в микрорайоне «Сахарный». В 16 лет Андрей, падая с крыши, неудачно приземлился и получил травму позвоночника.

«После травмы началась другая жизнь — в коляске, — говорит мужчина. — Когда не стало мамы, захотелось уехать жить в деревню. Оставаться в «скворечнике» уже не было сил. Пять лет назад перебрался в Весею.

Уже после переезда в деревню начались проблемы с суставами, мне пришлось ампутировать ноги. После операции ещё ни разу не ложился в больницу, а до неё приходилось регулярно госпитализироваться.

Сейчас в деревне обустраиваю всё под себя. Здесь тишина и удобнее. Дверь открыл — и ты уже на улице, а в квартире — лифт, лестница, высокие и неудобные пандусы. Если руки слабые, то и не заедешь. Тут могу даже съездить в лес на маленькой «Оке», пособирать грибы на окраине. В Весею приезжают в гости друзья.

Как учился вождению

В 17 лет родители купили мне машину. Отучился в автошколе в Вилейке, там была группа для людей с инвалидностью. Получил водительское удостоверение. В прошлом году добавил себе ещё одну категорию — могу управлять электромо­билем.

С 17 лет у меня было машин пять. Сейчас у меня микроавтобус. Я сам переоборудовал его под ручное управление. Принцип — как в мото­цикле. Одной рукой выжимаешь сцепление, тормозишь, газуешь. Это очень удобно.

Мне всё интересно, например, сварка. Как-то у меня была старенькая Mazda. Разобрали её, перекрасили в оранжевый свет. Ездил по Слуцку с музыкой.

Хочу из своего буса сделать автодом, чтобы можно было взять с собой еды и уехать на пару дней в путешествие. Хотелось бы отправиться на Нарочь, потому что в школе ходили туда в поход.

Как обустроил быт в деревне

В доме я живу один. В городе бываю часто, но в магазины сам не хожу, да и в деревне он не оборудован для колясочников. С продуктами и другим необходимым либо помогают друзья, либо сестра — звонит, спрашивает, что нужно купить, привозит. Ещё всегда готов выручить сосед — заехать в ма­ши­ну и выехать, да и по другим вопросам.

Готовлю себе сам, в основном в мульти­варке. Смотрю рецепты в интернете. Отказался от газа. В доме всё на электричестве, как и отопление, — дядя сделал тёплые полы. Если в деревне отклю­чают электричество, то это уже проблема. Но топить печь физи­чески не получается. А чтобы провести в дом газ, только за проект надо заплатить 1500 рублей.

Сестра занимается посадками, огородом. Хотел сделать себе крытую террасу, но пока на это нет денег.

Как увлёкся резьбой по дереву и столярными работами

В школе у меня был учитель по труду Александр Фёдорович. По совместительству работал на турбазе, водил нас в походы. Когда я оказался в коляске, кто-то ему рассказал об этом, и Александр Фёдорович привёз мне домой резцы и книги, чтобы я учился резьбе. Потихоньку, лёжа в кровати, начал осваивать это ремесло.

Потом мне больше понравилось делать мебель. Освоил даже кухонные столы и табуретки. Потом начались проблемы со здоровьем, и забросил работу с деревом.

Когда стал чувствовать себя лучше, снова занялся столярным делом. Сейчас я оборудую мастерскую в гараже рядом с домом. Надо привести в порядок токарный станок, поставить раздвижные столы, чтобы выпили­вать крупные вещи. Сейчас делаю ложки, шкатулки, курительные люльки.

Когда сажусь масте­рить, забываю обо всём — кажется, только начал, а уже 8 вечера. В планах сделать набор из дерева: тарелки, блюдца, вилки, ложки и кружки. Материал найти не проблема, в этом помогают друзья, но он должен быть сухой. Если дерево не досушишь, то изделие треснет.

Хотел бы снимать видео для соцсетей или YouTube о том, как мастерю и работаю с деревом, но нужен штатив и другое обору­дование. Так что это в планах.

Как появился дрон

Насмотрелся видео на YouTube, как люди снимают дроном. Загорелся — купил себе такой аппарат. Мой дрон весит 249 граммов, так что разрешения на полёты не требуется. Снимаю много, но монтировать пока не получается. Мало куда выезжаю, а в одном и том же месте летать неинтересно. Свою деревню наснимал уже со всех ракурсов.

Как не отчаиваться и найти себя

Большую роль играет поддержка родных и друзей. Родители ни разу не сказали: «Ты не ходишь. Зачем тебе машина?». Наоборот, всё сделали для того, чтобы у меня получилось. Друзья всегда поддерживали. Тягали меня на турники подтягиваться.

И от самого человека много зависит. Бывает, впадаю в состояние: «Ой, надоело всё!». Но отчаиваться проще всего: сказать всем, что ты слабый, лежишь, и вокруг тебя все должны бегать. Я, наверное, потому и уехал жить в деревню, чтобы быть самостоятельным. И обязательно надо найти себе занятие. Я тоже не сразу пришёл к токарному станку, много раз вылетала болванка в лоб. Главное — не отчаиваться, ставить цель и идти вперёд».

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