Ёлка — главный атрибут Нового года. «Кур’ер» посмотрел, какие искусственные ели есть в слуцких магазинах и сколько они стоят.

Самая дешёвая ёлка высотой 90 см, которая нам попалась, стоит 8,90 рубля, а самая дорогая — 430 рублей. Если брать в среднем, то ёлки высотой около 50 см обойдутся покупателям в 40 рублей, повыше, до 1 метра, — 60 рублей. Высокие, ростом примерно с человека — от 190 рублей и более. Хотя цена зависит не столько от высоты, сколько от материала, из которого сделана ёлка.

Если поискать, то попадаются и непривычные глазу изделия. Например, ёлка из перьев. Цена такой «красавицы» розового цвета — 25,40 рубля, а белого — 31,20 рубля. Попалась и ёлка, висящая «вверх ногами». Такая подойдёт тем, у кого маленькие дети или кошки. Альтернатива обычной ели — гирлянда с ягодами и шишками по цене 69,70 рубля.