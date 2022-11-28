В понедельник, 28 ноября, исполняется 20 лет с того дня, когда в Беларуси было создано «управление К» — главное управление по противодействию киберпреступности. В Слуцке подразделение этой службы появилось в 2018 году.

Мы поговорили с руководителем Слуцкой «группы К» Артёмом Филиповичем. Он рассказал о том, как белорусские киберсыщики идут по электронному следу, как организованы преступные сети кибермошенников и почему очень глупо воровать чужие банковские карты.

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Про Слуцкую ГПК

Служба, о которой мы вам расскажем, раньше называлась «подразделение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Слуцкого РОВД». Два года назад прошла реорганизация и название сократили. Теперь это группа по противодействию киберпреступности (ГПК).

В 2010-х годах граждане всё чаще стали заявлять в Слуцкую милицию о хищении денег с карт и о преступлениях в интернете. Появилась потребность в отдельном подразделении, которое бы занялось всеми этими делами. Осенью 2018 года такую службу в РОВД создали. На то время подобные подразделения были только в четырёх райотделах милиции Минской области. Слуцкая «группа К» стала пятой.

Сначала подразделение состояло из одного человека — Артёма Филиповича, бывшего оперуполномоченного уголовного розыска. С 2021 года с ним работает ещё один сотрудник.

Преступления с приставкой «кибер»

Основная статья Уголовного кодекса, с которой работает группа, — это 212-я (хищение имущества путём модификации компьютерной информации). Это в основном означает хищение денег с банковских карт.

Также ГПК работает с главой 31 Уголовного кодекса (преступления против информационной безопасности) — это взломы, распространение вредоносных программ и так далее. Ещё — со статьёй 222 об изготовлении поддельных карт и других платёжных инструментов.

Ложные сообщения об опасности (статья 340), если их рассылают через электронную почту, тоже разбирает ГПК. Это в основном сообщения о «минировании».

Вымогательство (статья 208) считается киберпреступлением, если злоумышленник с помощью несанкционированного доступа к компьютерным данным завладел конфиденциальной информацией жертвы (чаще всего — интимными фото и видео) и вымогает деньги, угрожая передать её кому-то или опубликовать.

Дела о мошенничестве (статья 209) тоже относятся к компетенции ГПК. Это, например, случаи, когда преступник взломал чью-то страничку в соцсети и от имени этого человека просит у знакомых одолжить ему денег переводом на карту.

Про Артёма Филиповича

Артём Филипович после школы в 2009 году поступил в Академию МВД, в 2014 году окончил её и поступил в Слуцкий РОВД на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Через два года, в 2016-м, молодой сотрудник стал специализироваться на делах, в которых были «замешаны» высокие технологии. В 2017-м он прошёл повышение квалификации по этому направлению. Именно поэтому его как уже опытного человека сделали главой нового отдельного подразделения.

Как проходит день оперативника

Обычно рабочий день Артёма проходит так: сначала он совещается с руководством, потом идёт в дежурную часть и смотрит, какие новые заявления граждан относятся к его ведомству. Потом начинает работать с этими заявлениями. Первым делом, если надо, запрашивает санкции прокурора, чтобы получить информацию у сотовых операторов и банков. Потом обычно идёт оперативная работа: например, снять отпечатки с места, где преступник совершил транзакцию чужой картой, выяснить, кому пришли деньги, похищенные с чужой карты мошенниками, и так далее.

Колл-центры по отъёму денег у населения

Преступников Артём делит на «квалифицированных», «неквалифицированных» и бытовых.

«Квалифицированные» кибермошенники — это люди, которые обычно в составе преступных групп выманивают деньги у граждан с банковских карт. Они используют очень дорогое программное обеспечение, позволяющее скрыть следы, их кураторы находятся за границей. Обычно там же, за границей, создаются целые колл-центры по обману граждан.

Есть стереотип, что эти колл-центры находятся в российских тюрьмах, и такие случаи выявлялись, но они единичные. В основном это никакие не тюрьмы, а обычные офисы, куда набирают людей с улицы. Если вы видите объявление типа «требуются сотрудники для работы в офисе, зарплата высокая» и не уточняется, что надо делать, то очень вероятно, что это будет работа в таком колл-центре.

Пособники же этих самых главных мошенников действуют и на территории Беларуси. В Слуцке таких пока не находили, но их жертвами бывают и случчане. Поэтому Артёму часто приходится ездить по Беларуси и кооперироваться с оперативниками из других ГПК, чтобы поймать какого-нибудь дропа.

Дроп — это человек, который заводит на своё имя банковскую карту и продаёт её злоумышленникам, чтобы они переводили туда ворованные деньги. Или заводит сим-карту и тоже передаёт мошенникам, а они звонят с неё гражданам и обманывают их. Иногда дроп даже не знает, для чего он передаёт своим «работодателям» карту или симку. И до 2021 года наказания для дропов не существовало. Но сейчас УК поменялся, и для них тоже ввели ответственность, чтобы у молодёжи не было соблазна зарабатывать таким способом.

Удовольствие от работы сыщика

«Неквалифицированные» кибермошенники обычно пользуются не такими дорогими программами и не «подтирают» все следы. Их поймать сложно, но можно. По признанию Артёма Филиповича, работа с такими задачами доставляет ему особенное удовольствие.

«Надо провести скрупулёзную аналитическую работу, чтобы добыть сведения, — говорит он. — Когда преступник использует недорогое или бесплатное ПО, можно выявить устройство, с помощью которого он обманул потерпевшего, и добыть доказательства. Такие люди, совершая преступление, думают, что останутся безнаказанными, и очень удивляются, когда через месяц к ним приходят сотрудники милиции с полной доказательной базой».

Бытовые или просто глупые киберпреступления

Так как настоящие киберпреступники умеют «подтирать следы», из 526 таких кейсов Слуцкая ГПК за все годы работы раскрыла только 126.

В то же время бытовые киберпреступления раскрываются на 100%. Это, например, случаи, когда кто-то снимает деньги с чужой украденной или утерянной карты или оплачивает ею свои покупки.

«На что рассчитывают люди, расплачиваясь чужой картой в магазине, я не понимаю, — говорит Артём. — А бывает, что берут карту у знакомого, привязывают её данные к своему банковскому приложению и переводят деньги на свою карту. И тратят их на личные нужды. Любой бы сообразил, что если ты перевёл деньги на свой личный карт-счёт, то тебя поймают.

Бывает, человек сидит у нас в кабинете и говорит: «Это не я. Я ничего не делал». А у нас собрана полная доказательная база, есть все сведения о транзакциях, есть видеозапись с новейшей камеры банкомата. Запись такая чёткая и хорошая, что хоть делай скриншот и ставь на аватарку в соцсети. И на этом видео он совершает транзакцию с чужой карты. Показываешь ему, говоришь: «Ну вот же, это вы». А он говорит: «Это не я». Ну, в таких случаях мы пытаемся ему объяснить, что отрицание вины только усугубит наказание».

Про «волну» киберпреступности

Может показаться, что в последние пару лет киберпреступлений стало больше, чем раньше. Но на самом деле «волна» киберпреступности пришлась на период с сентября 2020 года по февраль-март 2021 года. Тогда, по признанию Артёма Филиповича, заявления о кибермошенниках приходили в «управление К» каждый день «пачками». Началась масштабная работа, Совет Министров составил специальный план по борьбе с такими преступниками. В результате «волну» удалось сбить. А в 2022 году киберпреступлений было на 45% меньше, чем даже в 2021-м.

Артём связывает снижение киберпреступности и с тем, что население стало более грамотным и информированным. Люди знают уловки мошенников и не поддаются на них. Да и ведомства продолжают расследовать преступления прошлых лет, их методы совершенствуются. Следователи из Минска до сих пор запрашивают в Слуцком РОВД дела, начатые в 2020-м и 2021 годах.

Как киберпреступники от количества перешли к «качеству»

Сейчас самые распространённые киберпреступления — это вишинг и фишинг.

Вишинг — это, например, когда преступники звонят людям в мессенджерах, представляются сотрудниками банка и обманом узнают реквизиты карты. Также мошенник может представиться милиционером и попросить человека поучаствовать в «оперативном мероприятии по выявлению недобросовестного банковского работника». Участие заключается в том, что жертва берёт кредит или даже несколько и переводит все деньги на счёт мошенника. В основном на такое «ведутся» пожилые люди советской закалки, привыкшие безоговорочно доверять и содействовать органам.

Причём, если на «волне» киберпреступности мошенники выманивали маленькие суммы, но у многих людей, то сейчас они от количества перешли к качеству. И сейчас их «добыча» с одного доверчивого человека — это в среднем 5 — 6 тысяч рублей.

Фишинг — это когда реквизиты чужой карты добываются с помощью фишинговой ссылки. Например, кто-то вывешивает объявление о продаже товара. Ему звонит мошенник, представляется покупателем, говорит, что готов купить товар, и предлагает продавцу прислать ему товар с помощью онлайн-сервиса доставки. Он отправляет продавцу ссылку якобы на этот сервис, а на самом деле это фишинговая ссылка. Человек вводит туда данные своей карты, преступники ими завладевают и «уводят» деньги.

Получится ли полностью искоренить киберпреступность

«К сожалению, нет, — отвечает Артём Филипович. — Полностью искоренить киберпреступность не получится. Активное внедрение информационных технологий позволяет преступникам выходить «на новые уровни». Они постоянно используют новое программное обеспечение, новые уловки.

К тому же во все времена будут особо доверчивые граждане. Такова природа человека. Есть люди с особой психикой, которые в стрессовой ситуации (допустим, если им сказать, что их близкий человек в беде) впадают в ступор и будут делать всё, что им говорят. Даже если они много читали и знают об уловках мошенников, в состоянии сильного стресса они всё это забывают».