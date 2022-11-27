Семь лет назад молодая мама Мария Нифагина, находясь в декретном отпуске, из обрезков хлопковой ткани сшила для своей дочери несколько мягких игрушек (зюзиков). Это был первый шаг к созданию хендмэйд бренда Zuziki. Сегодня у Марии — собственная мастерская в центре Минска, где на свет рождаются лисы и еноты, зайцы и драконы. Они не только радуют детей и взрослых, но и приносят мастеру стабильный доход, пишет Myfin.by.

«Зарабатывать на игрушках я не планировала»

У Марии, как и у многих мам, в декретном отпуске появилось не только свободное время, но и желание создавать что-то своими руками. До рождения дочери она была директором в небольшой компании, которая изготавливала детскую одежду и карнавальные костюмы.

— Так что о шитье у меня было некоторое представление, да и машинка швейная дома имелась, — говорит Маша.

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В какой-то момент ей захотелось сшить для дочки несколько мягких игрушек. Они получились настолько удачными, что подруга-фотограф предложила молодой маме сделать снимки «зюзиков» и выложить их на страничке в соцсетях.

— Зарабатывать на игрушках я не планировала, но практически сразу же получила оптовый заказ от одного из магазинов. Это было в ноябре 2015 года, накануне новогодних праздников, и я согласилась попробовать.

К тому времени у Марии уже собралось немного «зюзиков», которых она параллельно решила выставить на популярной минской барахолке Open Шкаф. Все игрушки к концу мероприятия, по итогу, разобрали.

— Это была эйфория, — вспоминает мастер. — Но самое главное, там я нашла ещё одного своего оптового заказчика, с которым работаю по сей день.

Как Мария делает «зюзиков»?

Мария признаётся, что у неё нет особых художественных навыков, поэтому двухмерные «зюзики» не отличаются фотографической точностью. Но в каждой игрушке без труда можно узнать животное-прототип.

— Я сперва рисую эскиз, потом делаю простые лекала, крою ткань, всё сшиваю и набиваю синтепоном, — рассказывает мастер.

Высота игрушки редко превышает 25-30 см, а в качестве ткани Мария использует лён. Говорит, что при первой закупке материалов для «зюзиков» выбрала его спонтанно.

— Ткань приятна на ощупь, с ней легко работать, плюс экологичность. К тому же это наш национальный, белорусский материал.

Обычно одну зверушку Маша отшивает в нескольких вариантах, а потом смотрит, какой из них наиболее удачный. Безусловно, иногда это решение принимают покупатели, которые голосуют кошельком. «Зюзики», продающиеся лучше всего, остаются в коллекции и изготавливаются по мере того, как заканчиваются запасы.

— Хотя запасов как таковых у меня нет, основная часть игрушек сразу уходит оптовикам, остальное раскупают через соцсети.

«Мои расходы составляют 60-70% от продажи зюзиков»

Мария оформлена как ремесленник, в год она платит ремесленный сбор — 62 рубля (почти 2 базовых величины или около $25). Всю работу по изготовлению «зюзиков» мастер выполняет сама.

Иногда ей помогает подросшая дочка — приклеивает на игрушки этикетки, упаковывает заказы. Себестоимость одной игрушки, говорит Маша, без учёта трудозатрат составляет примерно 7-8 рублей. В розницу мастер продаёт их по 28 рублей, оптом — примерно по 18-20 рублей.

— Сначала мастерская была у меня дома. Но во время пандемии COVID-19 муж перешёл на «удалёнку», а он весь день проводит за компьютером. В одной комнате нам вместе работать оказалось сложно — ему нужно сосредоточиться, а тут над ухом постоянно машинка строчит. Так что я задумалась о своей мастерской.

В 2021 году Маше удалось арендовать небольшое помещение на улице Кульман, недалеко от дома. Это решило проблему с рабочим местом, которое обходится мастеру ежемесячно в $100-130 с учётом коммунальных услуг.

Суммируя все затраты, девушка говорит, что, в результате, примерно 60-70% от выручки у неё уходит на покрытие расходов.

— Да, это немало. Но если учитывать, что в месяц я зарабатываю 3 000–3 500 рублей, всё не так уж плохо. Так что, у меня выходит вполне приличная зарплата по минским меркам. И это при том условии, что я занимаюсь любимым делом и сама планирую свой рабочий день.

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Кризис? Нет, не слыхали!

За семь лет работы у Марии была лишь однажды патовая ситуация, когда она уже подумывала закрывать мастерскую и переносить производство игрушек на дом.

— Это случилось в марте этого года, когда обычно у меня пик продаж. Но в этот раз из-за событий в Украине людям, по всей видимости, было не до игрушек. Спад длился до мая, и я уже готова была закрыть мастерскую. Но к лету ситуация выровнялась, было столько заказов, что я даже в отпуск сходить не смогла.

Спрос на «зюзиков», говорит Мария, обычно сезонный, примерно с октября по апрель их разбирают как горячие пирожки.

— В другие месяцы продажи тоже есть, но в это время я в основном работаю с оптовиками.

Если раньше это были сувенирные магазины преимущественно в России, то сейчас Мария сосредоточена на внутреннем рынке. Прежде всего, из-за того, что расчёты с российскими заказчиками затруднены, а курсовая разница съедает значительную часть прибыли.

Теперь мастер сотрудничает только с одним российским магазином в Санкт-Петербурге. По разным причинам отсеялась и часть белорусских оптовых заказчиков.

— Но зато появилась новая ниша — цветочные магазины. Игрушки там очень хорошо раскупаются как дополнения к букетам или же используются как часть цветочной композиции. Поэтому работы хватает.

Также в этом году мастер планирует впервые принять участие в выставке-ярмарке авторских изделий «Млын», к которой готовится очень серьёзно. Говорит, что хочет выйти на серьёзную аудиторию с коллекцией не менее чем в 150 игрушек.

— Ещё будут различные аксессуары, которые не входят в коллекцию, но время от времени я их отшиваю. Это ёлочные льняные флажки-гирлянды, авторские шоперы.

Минимальный оптовый заказ у Марии — это 10-15 игрушек. Самая большая партия, вспоминает мастер, составляла 100 «зюзиков».

— Год на год, конечно, не приходится. В этом сезоне, например, продажи пока идут хуже, чем в прошлом. Но заказы все равно есть. Знаете, в этом смысле я оптимист и всегда работаю с улыбкой. Наверное, это передается моим игрушкам, которые покупают, несмотря ни на что.