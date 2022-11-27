40 дней крестьянской республики. Хроника и видео

27 ноября 2022 года исполнилась 102-я годовщина Слуцкого вооружённого восстания (Слуцкі збройны чын). Фактам и воспоминаниям о событиях тех времён «Кур’ер» посвятил десятки публикаций.

В публикациях приводились и различные версии произошедшего в конце 1920 года: рассматривались советская трактовка и польский след, но приводились и труды белорусских историков, которые после десятилетий забвения этих событий смогли взглянуть на восстание без налёта политической конъюнктуры. Например, в 2016 году увидела свет случчанина Анатолия Жука «1920 год на Случчыне» (интервью с автором здесь).

Рассказывали мы и уникальные истории о судьбах простых участников восстания и их детей.

Реклама

В этой публикации напоминаем о хронике событий конца 1920-1921 годов и фильме «40 дней крестьянской республики».

Хроника

28 января 1919 г. – середина 2020 г. В ходе советско-польской войны Слуцк несколько раз оказывается то под Красной Армией, то под армией Польши.

15 августа 1920-го Красная Армия терпит крупное поражение под Варшавой. Большевики, отступая назад, отдают полякам почти все земли, которые только недавно у них же и отвоевали. Силы у обеих сторон на исходе.

12 октября. В Риге подписывается перемирие. По условиям перемирия польская и советская стороны должны отвести свои войска на 15 км от общей границы, создав таким образом нейтральную территорию шириной в 30 км. В итоге сам Слуцк, занятый на тот момент поляками, отходил Советам, но вот окрестности города попадали в нейтральную зону.

Начало ноября. Польская администрация, готовясь к отходу, передаёт власть Белорусскому национальному комитету. В городе вывешиваются бело-красно-белые флаги Белорусской Народной Республики, объявленной ещё 25 марта 1918 года. В деревнях проводятся выборы местных комитетов. Случчане не теряют времени даром и воссоздают БНР. Решено собрать общий съезд Случчины.

14 ноября. В празднично украшенном зале в доме Эдварда Войниловича, который находился возле гимназии №1, собираются 107 делегатов от города и 25 представителей разных волостей Слуцкого уезда. Начинается Белорусский съезд Случчины. На нём выбирают Белорусскую Раду Случчины.

15 ноября. Несмотря на все противоречия, к 10 часам съезд принимает общую резолюцию, в которой объявляется власть БНР, протест «против оккупации родных земель чужацкими наездами и против самозваной Советской власти», провозглашается «вольная, независимая, демократическая Белорусская Народная Республика в её этнографических границах».

24 ноября. Поляки уходят из Слуцка. К вечеру того же дня штаб 1-й Слуцкой бригады также перемещается в деревню Семежево, которая находится в нейтральной зоне. Туда, по условиям Рижского перемирия, не должны заходить советские войска. Слуцк большевики занимают лишь через пять дней.

27 ноября. Начинаются первые боевые столкновения с передовыми отрядами Красной Армии. Начальник Оперативного штаба войск БНР капитан Борык докладывает: «…наши отделы выбили большевиков из деревни Васильчицы. Большевистские потери: 3 убито, 3 ранено, 1 попался в плен. У нас 1 тяжелораненый. Мы захватили много винтовок, патронов. В бою под местечком Копыль у нас тяжело ранен 1, красноармейцев убито 12».

29 ноября. Красная Армия занимает Слуцк. Тем временем в Семежевской церкви отпевают первых убитых добровольцев. Имя одного из них дошло до наших дней — это Володька Пилип из местечка Старобин. Он скончался от ранения, полученного в первом бою под Копылем 27 ноября.

Начало декабря. Белорусские патриоты в те дни называют Слуцкое восстание не иначе как «Белорусский фронт». Вот газетная заметка о переданном из Гродно знамени для Первого Слуцкого полка стрельцов: «На белорусский фронт прибыла делегация белорусских женщин, которая привезла знамя для Первого белорусского полка стрельцов. На знамени написано: «Тым, што першымі пайшлі паміраць, каб жыла Бацькаўшчына».

Середина декабря. С разрешения польской стороны Красная Армия входит в нейтральную зону для спецоперации по зачистке белорусского сопротивления. На борьбу с повстанцами перебрасываются интернациональные части, считавшиеся одними из самых жестоких подразделений в Красной Армии. Участники событий вспоминают: «Московиты прислали на фронт три дивизии войск, состоявших из людей желтокожих. Повели они наступление по всему фронту, так что повстанцы попутно отдали им и Семежево, и Вызну».

19 декабря. Переломный день в ходе Слуцкого восстания. Накануне повстанцы занимают местечко Вызна. Красные несут большие потери. Только в плен попадает 140 человек. Подтянув китайцев, Красная Армия за неделю загоняет восставших за польско-советскую границу, где тех разоружают и временно помещают в лагеря для интернированных.

25-26 декабря. Штаб белорусских войск перебирается из деревни Морочь в Заостровечье. Из воспоминаний участника восстания Юрки Листопада: «Солдаты уже не держали фронт и без всякого порядка шли вслед за штабом. Драться с московитами уже невозможно, так как после таких неудач упал дух у солдат, питаться нечем, много других неприятностей. Рада Случчины, посоветовавшись с военными, решила перейти на польскую территорию».

28-31 декабря. Последний отряд повстанцев уходит на польскую территорию в последние дни декабря 1920 года. На советской территории остаются несколько сотен человек, которые не хотят уходить. Разделяясь на группы, они некоторое время ведут партизанскую войну с большевиками и погибают.

С начала 1921 года. Судьба ушедших в Польшу не менее трагична: некоторых поляки передают большевикам, некоторых отпускают на все четыре стороны в пределах Польши. Многие впоследствии возвращаются в родные места, где ждёт арест, тюрьма и лагеря.

Документальный фильм