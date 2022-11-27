В октябре в Минске зарегистрировано 1458 сделок купли-продажи квартир, что стало рекордом для этого месяца за последние 10 лет, пишет Office Life, ссылаясь на Realt.by.

За месяц количество объявлений о продаже недвижимости в белорусской столице увеличилось на 12%. Рост предложения связан с активностью агентств недвижимости, которые оперативно добавляли объявления о продаже квартир в новостройках в Октябрьском и Московском районах.

Структура спроса не изменилась в сравнении с сентябрём: половина всех сделок совершена с 1-комнатными квартирами, треть — с «двушками». И только 18% — с 3-комнатными квартирами.

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В новых домах квартиры покупали реже — лишь в 9% случаев. На квартиры в современных каркасных и панельных домах виден сниженный спрос.

Средняя цена проданных квартир в октябре находилась возле отметки $1301 за кв. м, что соответствует уровню сентября.

Ранее сообщалось, что, по данным Национального кадастрового агентства, в III квартале в Минске совершено 3915 сделок с квартирами на общую сумму $253 млн.