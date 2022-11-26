Мужчины и женщины померялись силой рук. Выявляли победителя на Кубок Беларуси по армрестлингу. Эмоции стоили усилий. Соревнования проходили 26 ноября, в Слуцкой СДЮШОР. Смотрите подборку фотографий.

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