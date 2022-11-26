Пенсионерка из Терасполя и её капуста. Зарисовка со Слуцкого рынка

Когда ходила по рынку, обратила внимание на прилавок с разными видами капусты. От неё исходил настоящий капустный запах. И выглядели кочаны на загляденье — цвет яркий, сочные, упругие.

Капуста из Терасполя под Слуцком

Продавец так живо стала мне показывать и рассказывать всё про свой урожай, что моё внимание переключилось на неё. Женщина сказала, что капустой она занимается уже пять лет вместе с мужем. Живут они в деревне Терасполь, что в 20 километрах от Слуцка. На своём участке обустроили три стеклянных парника. Выращивать капусту научили соседи, которым они раньше помогали. Потом решили сами выращивать. В бане сделали хранилище, капуста находится там в каратах (специальных контейнерах).

Секрет хорошего урожая

Зося, так зовут женщину, считает, что секрет хорошего урожая в качественной рассаде. Семена покупают голландские через интернет, выращивают по 2 тысячи штук рассады. Уже закупили семена на следующий год. По весне продают рассаду, кроме капусты, ещё огурцы и перцы.

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Рецепт капусты, запечённой в духовке

Зося поделилась своим рецептом приготовления капусты. Небольшое количество молока добавить к яйцу, взболтать, залить этой смесью капусту (брокколи или цветную) полностью. Затем посыпать сыром и поставить в духовку. Потом посыпать чесноком. Белокочанную она использует обычно на голубцы и квасит.

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