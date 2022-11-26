Пение в душе — не случайное явление и не только картинка из кинематографа. Этому феномену есть и научные объяснения. В совокупности биохимические, психологические и акустические обстоятельства создают идеальную атмосферу для пения, рассказывает Theoryandpractice.

Пять причин пения в душе

Вы испытываете радость

В фильме Вуди Аллена «Римские приключения» оперный импресарио знакомится с человеком, который прекрасно поёт в душе, и предлагает ему выйти на сцену. Однако там певец чувствует себя скованно и не может извлечь ни единого звука. Тогда импресарио ставит на сцену кабинку с душем, где герой наконец начинает петь, а действие происходит вокруг него. Почему именно это место становится таким вдохновляющим и расслабляющим? Когда человек расслабляется и получает удовольствие, мозг высвобождает дофамин, который, в свою очередь, даёт творческий толчок и ощущение радости.

Во время пения дыхание становится более глубоким, организм получает больше кислорода, что улучшает кровообращение. С точки зрения дыхания это сравнимо с сеансом медитации.

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В душе вы лучше звучите

Душевая кабина вполне представляет собой упрощенную версию студии звукозаписи. Так, как плитка для душа поглощает звук, из-за чего голос будто отражается от стен и звучит глубже. Вероятно, слышать свой голос в такой акустике приятнее, чем в других местах.

Вы расслабляетесь

Когда человек моется, он выполняет автоматическое действие, которое не требует сознательного мышления. В результате не нужно запоминать что-либо, концентрироваться на чём-то. Тогда у мозга появляется возможность для творческих задач.

Вы чувствуете себя свободнее

Человек, будучи нагим и находясь в уединении, чувствует себя самим собой. Кроме того, шум воды, как кажется, заглушает голос, создает иллюзию, что никто не слышит. Поэтому возникает ощущение свободы — ведь никто не смотрит и не оценивает поведение человека.

У вас возникает чувство уверенности

В душе голос звучит лучше, а страх, что кто-то посмотрит косо или попросит замолчать, пропадает. Всё это способствует чувству уверенности в себе.