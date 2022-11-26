На Слуцком рынке в субботу было достаточно и продавцов, и покупателей.
Из-за снега торговцам работы прибавилось: нужно очистить павильон или территорию возле прилавка, разбить наледи. Капусту белокочанную можно было купить за 50 копеек килограмм, а вот квашеную — по 5. Мандарины стоят от 5,80 до 9,80 руб за килограмм, в зависимости от страны-поставщика).
Цены указаны по состоянию на 10 часов субботы, 26 ноября.
Овощи
- Капуста белокочанная – 0,50 — 0,8 руб за 1 кг
- Капуста пекинская – 3 руб за 1 кг
- Огурцы длинные — 5 руб за 1 кг
- Помидор – 5 руб за 1 кг
- Картофель – 1 руб за 1 кг
- Морковь – 1,20 руб за 1 кг
- Свёкла – 1,20 руб за 1 кг
- Тыква – 1,50 — 2 руб за 1 кг
- Редька черная – 2 руб за 1 кг
- Капуста цветная — 4 руб за 1 кг
- Капуста брокколи – 4 руб за 1 кг
- Чеснок – 10 руб за 1 кг
- Баклажан – 8 руб за 1 кг
Фрукты
- Апельсин – 6,5 руб за 1 кг
- Банан — 5,50 руб за 1 кг
- Виноград «киш-миш” – 6,50 руб за 1 кг
- Виноград «молдова” – 5 руб за 1 кг
- Груша- 3,5 руб за 1 кг
- Яблоки – 1 – 2,50 руб за 1 кг
- Сушеные груши – 4 — 5 руб за 0,5 кг
- Лимоны – 6,5 руб за 1 кг
- Хурма 4 вида (разная форма и вкус) – 4,50 руб за 1 кг
- Хурма узбекская – 5,50 руб за 1 кг
- Хурма испанская каки – 6,50 руб за 1 кг
- Мандарины – 5,80 — 9,80 руб за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
- Гранат — 6,50 руб за 1 кг
- Фейхоа — 8 руб за 1 кг
Разное
- Капуста квашеная бочковая – 5 руб за 1 кг
- Рулетики из квашеной капусты – 8 руб за 1 кг
- Свекла, морковка по-корейски – 7 руб за 1 кг
- Томаты, огурцы моченые бочковые –5 руб за 1 кг
- Чеснок маринованный – 20 руб за 1 кг
- Перец соленый — 16 руб за 1 кг
- Перец сладкий маринованный — 18 руб за 1 кг
- Яйцо домашнее – 4 — 5 руб за 1 десяток
- Фасоль – 2,50 руб за 250-гр стакан
- Лук-порей – 1 руб за 1 штуку
- Лук-перо – 1,50 руб за 1 пучок
- Орехи – 8-10 руб за 1 кг
- Семки тыквенные – 1,5–2 руб за 1 стакан