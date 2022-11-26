Мандарины стоят от 5,80 до 9,80 за килограмм. Обзор цен на Слуцком рынке

Отдел новостей
-
0
обзор цен

На Слуцком рынке в субботу было достаточно и продавцов, и покупателей.
Из-за снега торговцам работы прибавилось: нужно очистить павильон или территорию возле прилавка, разбить наледи. Капусту белокочанную можно было купить за 50 копеек килограмм, а вот квашеную — по 5. Мандарины стоят от 5,80 до 9,80 руб за килограмм, в зависимости от страны-поставщика).

Цены указаны по состоянию на 10 часов субботы, 26 ноября.

Овощи

  • Капуста белокочанная – 0,50 — 0,8 руб за 1 кг
  • Капуста пекинская – 3 руб за 1 кг
  • Огурцы длинные — 5 руб за 1 кг
  • Помидор – 5 руб за 1 кг
  • Картофель – 1 руб за 1 кг
  • Морковь – 1,20 руб за 1 кг
  • Свёкла – 1,20 руб за 1 кг
  • Тыква – 1,50 — 2 руб за 1 кг
  • Редька черная – 2 руб за 1 кг
  • Капуста цветная — 4 руб за 1 кг
  • Капуста брокколи – 4 руб за 1 кг
  • Чеснок – 10 руб за 1 кг
  • Баклажан – 8 руб за 1 кг

Фрукты

  • Апельсин – 6,5 руб за 1 кг
  • Банан — 5,50 руб за 1 кг
  • Виноград «киш-миш” – 6,50 руб за 1 кг
  • Виноград «молдова” – 5 руб за 1 кг
  • Груша- 3,5 руб за 1 кг
  • Яблоки – 1 – 2,50 руб за 1 кг
  • Сушеные груши – 4 — 5 руб за 0,5 кг
  • Лимоны – 6,5 руб за 1 кг
  • Хурма 4 вида (разная форма и вкус) – 4,50 руб за 1 кг
  • Хурма узбекская – 5,50 руб за 1 кг
  • Хурма испанская каки – 6,50 руб за 1 кг
  • Мандарины – 5,80 — 9,80 руб за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
  • Гранат — 6,50 руб за 1 кг
  • Фейхоа — 8 руб за 1 кг

Разное

  • Капуста квашеная бочковая – 5 руб за 1 кг
  • Рулетики из квашеной капусты – 8 руб за 1 кг
  • Свекла, морковка по-корейски – 7 руб за 1 кг
  • Томаты, огурцы моченые бочковые –5 руб за 1 кг
  • Чеснок маринованный – 20 руб за 1 кг
  • Перец соленый — 16 руб за 1 кг
  • Перец сладкий маринованный — 18 руб за 1 кг
  • Яйцо домашнее – 4 — 5 руб за 1 десяток
  • Фасоль – 2,50 руб  за 250-гр стакан
  • Лук-порей – 1 руб за 1 штуку
  • Лук-перо – 1,50 руб за 1 пучок
  • Орехи – 8-10 руб  за 1 кг
  • Семки тыквенные – 1,5–2 руб за 1 стакан