На Слуцком рынке в субботу было достаточно и продавцов, и покупателей.

Из-за снега торговцам работы прибавилось: нужно очистить павильон или территорию возле прилавка, разбить наледи. Капусту белокочанную можно было купить за 50 копеек килограмм, а вот квашеную — по 5. Мандарины стоят от 5,80 до 9,80 руб за килограмм, в зависимости от страны-поставщика).

Цены указаны по состоянию на 10 часов субботы, 26 ноября.

Овощи

Капуста белокочанная – 0,50 — 0,8 руб за 1 кг

Капуста пекинская – 3 руб за 1 кг

Огурцы длинные — 5 руб за 1 кг

Помидор – 5 руб за 1 кг

Картофель – 1 руб за 1 кг

Морковь – 1,20 руб за 1 кг

Свёкла – 1,20 руб за 1 кг

Тыква – 1,50 — 2 руб за 1 кг

Редька черная – 2 руб за 1 кг

Капуста цветная — 4 руб за 1 кг

Капуста брокколи – 4 руб за 1 кг

Чеснок – 10 руб за 1 кг

Баклажан – 8 руб за 1 кг

Фрукты

Апельсин – 6,5 руб за 1 кг

Банан — 5,50 руб за 1 кг

Виноград «киш-миш” – 6,50 руб за 1 кг

Виноград «молдова” – 5 руб за 1 кг

Груша- 3,5 руб за 1 кг

Яблоки – 1 – 2,50 руб за 1 кг

Сушеные груши – 4 — 5 руб за 0,5 кг

Лимоны – 6,5 руб за 1 кг

Хурма 4 вида (разная форма и вкус) – 4,50 руб за 1 кг

Хурма узбекская – 5,50 руб за 1 кг

Хурма испанская каки – 6,50 руб за 1 кг

Мандарины – 5,80 — 9,80 руб за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)

Гранат — 6,50 руб за 1 кг

Фейхоа — 8 руб за 1 кг

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