Согласно опросу, в котором приняли участие более 2,1 миллиона человек в 111 неанглоязычных странах на пяти континентах, в ФРГ живут одни из лучших носителей английского языка в мире. Почему немцы очень хорошо владеют английским языком?

Индекс владения английским языком EF подсчитал баллы людей, сдавших стандартизированный тест в 2021 году, а затем проанализировал результаты по местоположению, возрасту, полу и другим параметрам.

В среднем тестируемые в 13 странах, включая Германию, получили оценку «Очень высокий уровень владения языком».

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Почему немцы очень хорошо владеют английским языком: факты

Авторы опроса отмечают, что тот, кто набирает баллы в этой группе, обычно может использовать нюансы в социальных ситуациях, понимать сложные тексты и даже иметь возможность заключать контракт с носителем английского языка.

Те, у кого балл ниже, могут читать газету или писать рабочие электронные письма, но не обладают таким же мастерством, как люди с «очень высоким» баллом.

Германия занимает первое место в этой категории с 2017 года, когда она занимала только «высокую» категорию.

Результат ФРГ в 2022 году улучшился на одну позицию по сравнению с её рейтингом 2021 года, где она заняла 11-е место в мире. Немцев в опросе опередили выходцы из стран Северной Европы, Бельгии, Португалии, Сингапура, Австрии и Нидерландов, которые заняли первое место.

В то же время Германия значительно опередила несколько других крупных европейских стран, включая Италию, Испанию и Францию, которые заняли 32, 33 и 34 места соответственно.

Города и регионы

Исследование также выяснило результаты немецкого языка по федеральным землям и городам, обнаружив, что в среднем лучше всего говорят по-английски в землях Баварии и Баден-Вюртемберге. Карлсруэ и Мюнхен заняли первое и второе места соответственно на уровне городов.

Самые низкие баллы в Германии были зарегистрированы в землях Мекленбург-Передняя Померания и Бранденбург, в то время как Берлин и Франкфурт, несмотря на их международный характер, получили самые низкие баллы в Германии среди городов.

Тем не менее, авторы исследования отметили, что немцы даже в регионах страны с самыми низкими баллами по-прежнему отлично владеют английским языком. Это означает, что они могут понимать телевидение и газеты на английском языке и достаточно хорошо владеют языком, чтобы проводить презентации на работе.

Немцы старше 40 лет набирают лишь незначительно более низкие баллы, чем люди моложе 40 лет, при этом авторы исследования отмечают заметное улучшение навыков владения английским языком среди людей старше 40 лет в Германии в последние годы.