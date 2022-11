Истории из жизни разведчика-нелегала, родившегося на Случчине. Рассказ полковника СВР в отставке

За десятилетия странствий и мотаний по миру у них не было ни одного прокола. У контрразведок противника — ни намека на подозрения. Незаметное возвращение господ X и Y домой, где их ждали честно заработанные почёт и уважение. И, как полагается в таких случаях, далее полнейшая тишина.

И если бы не их дети — кинооператор Анатолий Мукасей и его жена, актриса и режиссёр Светлана Дружинина, искренне гордящиеся родителями, разведчики-нелегалы Михаил и Елизавета Мукасей до сих пор не были бы известны широкому кругу читателей.

Пусть хотя бы в конце жизненного пути, но Михаил и Елизавета Мукасей (Майкл и Бетси соответственно) получили хотя бы толику причитающейся им славы, публичного признания. 10-лет назад в родной деревне Михаила — Замостье Слуцкого района – был открыт памятник в его честь (фотографии с мероприятия смотрите ниже). Это хороший повод ещё раз вспомнить и рассказать о нашем выдающемся земляке, многие факты из жизни которого засекречены до сих пор.

В последние годы жизни Елизавета Ивановна передвигалась на кресле-каталке, сильно беспокоили ноги. Михаил Исаакович, высокий, чуть сутулый, носил черные очки с мощными линзами — зрение почти пропало. Но голос у Михаила Мукасея всегда был громкий, память не подводила и рассудок был ясен. А ведь родился Михаил Исаакович 13 августа 1907 года.

Из Слуцкого района в Питер

В его родном Замостье Слуцкого района было 350 дворов и жило там много поляков. Освоил чужой язык в польской школе. Сын, племянник и внук кузнецов, с десяти лет помогал в кузнице. А потом – в 1925-м году вдруг рванул в Питер. Днём — кузнечный цех Балтийского судоремонтного, вечером — рабфак. Затем поступил в Ленинградский университет.

После университета

В один прекрасный день после окончания университета — повестка: Михаила Мукасея вызвали в Центральный комитет ВКП(б). Его и других сравнительно молодых и образованных людей от станка приветствовал член Политбюро. Он заявил: «Мы вас командируем на новую работу». Один из приглашенных попытался уточнить: а что за работа? На что получил ответ в духе времени: «Вот когда вы туда придёте, там вам всё и объяснят». Они туда прибыли, и им там всё объяснили.

Учёба в разведспецшколе

Так в конце второй половины 30-х годов началась учёба Михаила Мукасея в разведспецшколе. Год учёбы по интенсивности и напряжению сравнимый разве что с чисткой котлов на Балтийском заводе.

В США. Случай с проводами буквально на второй день

И вот 11 июля 1939 года Михаил и Елизавета Мукасей с двумя детьми спешат в Штаты. Им предстоит работать в Лос-Анджелесе под крышей советского консульства. На второй день после их приезда в консульство пришёл молодой приятный американец. Представился: «Я из местной службы безопасности, хотел бы с вами поговорить». Разговор продолжался два часа. После этого Михаил сразу полез в подвал, где обнаружил множество каких-то непонятно к чему подключённых кабелей, сплошные переплетения, а телефон на всё консульство — один. Мукасей обрезал все провода, кроме телефонного. Через 15 минут приехала машина, и работавший под монтёра парень уверенно заявил: «У вас с телефоном что-то не в порядке». Новоиспеченным разведчикам многое стало ясным с самого начала.

Почему секреты были и в Лос-Анжелесе

Казалось бы, что делать легальной разведке в столице Голливуда? Сам по себе Лос-Анджелес для разведки оперативного интереса не представлял. Но многие звёзды кино, писатели, интеллектуалы были вхожи в высшие государственные сферы. Им доверяли и поверяли тайны даже американские президенты. Особенно Рузвельт: он обожал пооткровенничать с творческой элитой. Иногда сведения от секретаря консульства, а затем и вице-консула Мукасея шли в Центр со ссылкой на источник — из кругов, близких к президенту.

Чарли Чаплин

У четы Мукасеев отношения со знаменитостями завязывались тёплые, доверительные. Писатель Теодор Драйзер звал их просто: Майкл и Лиз. Захаживал к ним в гости знаменитый музыкант Леопольд Стоковский. Мукасей частенько бывал в Академии искусств и на встречах с писателями, быстро сошёлся с Чарли Чаплиным. Елизавета Ивановна вспоминала:

«Обаятельный был человек. При знакомстве сразу признался, что любит советских людей, а женщин — в первую очередь. Захаживал к нам в консульство, где его встречали на ура! Мой Миша предлагал всегда Чаплину водочки, и тот почти никогда не отказывался — умел пить. А за три недели до праздника Октября муж всегда заезжал к Чаплину домой, сажал его в свою машину и вез в свой кабинет. Там Чарли Чаплин записывал на диск приветственную телеграмму для советского народа. И однажды однажды Чаплин произнес: «Я люблю всех вас, ваших детей и даже ваших животных». Муж тогда намотал все это себе на ус. В то время у нас были хорошие отношения с нашими моряками, которые совершали регулярные рейсы между СССР и Штатами, и Миша поехал на корабль, попросил капитана сделать для Чаплина что-нибудь приятное. И уже в следующий рейс матросы привезли в подарок Чаплину лесного бурого медвежонка. Ласковый попался зверюшка и сразу полез к Чарли миловаться. У нас даже остался снимок: Чаплин целуется с русским мишкой, которого конечно же прозвали Чарли. Он долго жил у Чаплина дома, потом, когда вырос, актер передал его в местный зоопарк».

Уолт Дисней и Микки Маус

Михаила и Елизавету познакомили также с Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом. Поразили их и чудеса Уолта Диснея. Он относился к советским людям с подчеркнутым дружелюбием. Запомнил высокого русского и его симпатичную жену из консульства. Однажды даже показал, как рисует своего уже тогда знаменитого Микки Мауса.

Элита кинематографа США из Беларуси

Но Мукасей чётко усвоили для себя одно: все эти знакомства происходили потому, что они представляли великую страну — Советский Союз. Это было абсолютно правильно, и ещё, конечно, следует добавить, что Майкл и Бетси были симпатичной и в прямом и в переносном смысле парой. И американцы, да и люди из других стран, где им пришлось побывать уже потом на положении нелегалов, это чувствовали. Контакты и отношения устанавливались не только по долгу службы. Правильным будет отметить также тот факт, что очень многие из представителей кинематографа США были выходцами из Беларуси, что, надо полагать, также могло успешно использоваться Михаилом Мукасеем для установления и развития контактов.

Ожидание большой войны

Конечно, смысл пребывания в Лос-Анджелесе заключался не в светских приемах. Появились ценные источники информации. Тот же Чаплин не раз предупреждал: Гитлер нападёт на вашу страну. Мукасей немедленно передавал такие сообщения в Центр. Да если бы тревогу бил один Чаплин… Все ждали большой войны. Кто-то из американцев только намекал на это, а были и такие, что били в набат: наци наплюют на все эти бесполезные пакты о ненападении, кому вы поверили… И лишь в Москве, к их удивлению, на эти сигналы реагировали слабо. Если вообще реагировали.

Война и телеграммы

Но грянуло. Не могло не грянуть. И многие американцы, русские эмигранты, которые раньше воротили нос от Советов, потянулись в консульство.

Руководство завалило заданиями, и Мукасеи добывали информацию, давая шанс аналитикам из Центра делать выводы для принятия решений.

В Лос-Анджелесе произошел один забавный случай. Американцы, по согласованию с нами, установили в консульстве электроаппарат (наподобие телетайпа) для передачи телеграмм. Михаил передавал жене бумажки с текстами, и она в любое время дня и ночи отправляла донесения в Москву. Для разведчиков аппарат оказался просто дорогим подарком.

Японцы и контакты с торговцами

Когда началась война с Германией, в Москве ломали голову, что предпримут японцы. Неужели нападут на СССР с Востока? Требовалась информация. В Лос-Анджелесе к тому времени расположилась целая японская колония. Да и американцы до Пёрл-Харбора торговали с Японией довольно активно.

Сейчас срочно требовались знакомства не только с голливудской богемой. И Михаил Исаакович вступает в контакт с торговцами. Ему помог один антиквар, у которого был бизнес с японцами, — вот уж кто щедро делился своими впечатлениями. Из всего услышанного-разведанного складывалось впечатление: японцы на войну с СССР пока не решатся. Михаил Мукасей писал по этому поводу длинные депеши, супруга передавала сведения в Москву. Сомнения, конечно, были у каждой стороны: и у нелегалов, и в Центре.

Но когда дивизии сибиряков перебросили с Дальнего Востока под Москву, разведчики поняли: в Москве их информация без внимания не осталась. Источники Мукасея подтверждали информацию, переданную из Токио Рихардом Зорге.

Весточка от Рихарда Зорге

Однажды Елизавета Ивановна рассказала историю, которая ей виделась пророческой, а вот Михаил Исаакович, не слишком верящий в мистику, считал случившиеся совпадением.

Это произошло в антикварном магазине. Как-то в магазине появился большой пакет из Японии с загадочной надписью: «Кто узнает, от кого подарок, тому его и отдайте». И Майкл интуитивно, как считает Елизавета Ивановна, почувствовал, что это от Рихарда Зорге. Возможно, Мукасей знал это? Пакет вскрыли — действительно от Зорге, без указания адресата и хотя бы какого-то имени. Просто: «Это моим друзьям». Подарком оказался чудесный серебряный кофейный сервиз, который и всегда хранился в семье нелегалов как реликвия.

Возвращение в Москву

Вернувшись из Лос-Анджелеса в Москву, Мукасей работал в специальной разведывательной школе заместителем начальника по учебной части, готовя разведчиков для зарубежной работы. И однажды стать нелегалом предложили ему самому.

В нелегальной разведке он проработал более 20 лет. Вместе с женой побывал во многих странах. Каких?..

Страны, тяжёлые легенды, знание языков

«Я лично, — вспоминал Михаил Исаакович, — имел возможность ездить по разным странам. Документы у меня были хорошие. А легенда была тяжелейшая. Не из бахвальства скажу, не каждый разведчик мог её выдержать и выполнить… В моей семье во время гитлеровской оккупации погибло 30 человек. В места, где погибли мои родные, мы ездили. Людей, которые выжили, осталось мало, по пальцам можно пересчитать.

Я нашёл человека, он действительно был в этом концлагере и прошёл через ад. Всю его биографию я взял, один к одному, на себя. А данного человека, с биографией, ставшей моей, с помощью наших властей постарался отправить в Израиль. Туда же выехал и его отец. Дальше развивать эту тему нельзя.

Теперь, что касается иностранных языков, то рабочими были английский и немецкий. Основной — английский. Немного говорил по-испански, немного на французском. Бенгальский тоже не помешал. С женой общались когда на немецком, когда на польском, на английском…

Если надо было решить какой-то сложный вопрос, приходилось говорить на родном — русском. Но только не дома и не в машине. В этом случае мы выезжали за город, оставляли машину и ходили, обсуждали проблемы на русском языке.

Бизнес за рубежом

Чем мы занимались за рубежом? В основном предпринимательской деятельностью. Мы имели возможность и право заключать всяческие торговые сделки с любой страной и фирмой. Главным образом я занимался тем, что являлся посредником между покупателем и продавцом. За это получал проценты. И конечно, использовал знакомства по разведывательной линии. Публика, с которой мы были связаны, давала нам объективные сведения о ходе и состоянии дел на рынках различных стран.

У нас на связи было по несколько агентов, и мы получали от них информацию, документы и передавали эти сведения в Центр. Делали всё, как должно было быть. Это наша практическая жизнь и работа. У нас была двусторонняя связь: от Центра к нам, и от нас — в Центр.

История с радиопередатчиком

Как-то у нас чуть не случилась неприятность. В первые годы радиопередатчик был громоздкий — весил 16 кг. Это потом, за два десятилетия, технику усовершенствовали, и мы в последние годы получили уже аппараты модерн. А тот, пудовый, таскать было нельзя и спрятать было также очень сложно.

И однажды утром читаем в газете, что вчера на соседней улице в таком-то доме произведен обыск на предмет наличия и пресечения работы нелегального радиопередатчика. Когда мы вышли из дома, где сняли временное жилище, по улице курсировали машины с антенами-пеленгаторами.

А произошло следующее. Во время радиосеанса с Центром, когда Елизавета Ивановна передавала сообщение, в нашем передатчике отказала одна лампа и сеанс длился дольше обычного. Но повезло нам и на этот раз. Наше жилище находилось по счастливому стечению обстоятельств на уровне их государственной радиостанции, которая тоже работала во время нашего сеанса с Центром. И мы оказались как бы в стороне. Заподозрили кого-то другого. Но дальше рисковать нам было нельзя, и мы временно прекратили выходить на связь. Держали, как и положено в таких случаях, паузу около трёх месяцев.

Однажды к нам приехал наш сотрудник из Центра. Этот человек, в принципе, мог подковать блоху. Для нас он обустроил прекрасный тайник для радиопередатчика. Но в один из дней, когда он у нас работал, к нам в гости вдруг нагрянули наши знакомые, которым объяснить присутствие в доме этого человека было бы крайне трудно. Наш умелец не растерялся, залез на чердак и терпеливо сидел там три часа, пока гости наши не уехали от нас.

Неожиданная встреча на улице

А вот ещё случай, который может произойти с каждым, даже самым гениальным разведчиком. От этого случая нет спасения, и, кто бы, где бы и как бы ни учил вас, никакая наука и никакие профессиональные ухищрения не помогут. Разве можно избежать случая?

Было это давно, когда я во время подготовки к нелегальной работе находился в одной из стран Европы. Как-то вечером я спокойно возвращаюсь домой. И тут встречается мне прохожий, который с большим изумлением на русском языке спрашивает: «Миша, что ты здесь делаешь?» Я с испугу вылупил глаза, смотрю на него. Тогда он ко мне на английском: «Is it possible?» (Возможно ли это?) Молчу, просто молчу. Он отошёл, но через секунду снова подбежал ко мне: «Миша Мукасей, ты не помнишь, как мы вместе бывали в консульстве?»

Как же не помнить! Семья выходцев из России, жили в Америке, мама его преподавала у нас в консульстве в Лос-Анджелесе английский язык, а он был в те годы подростком. А тут превратился в молодого красивого джентльмена, которому я прямо говорю: «I do not know you». (Я вас не знаю совсем). Разошлись, и, к счастью, без оперативных последствий. Такие встречи происходят, и довольно часто. Для некоторых моих коллег они заканчивались, мягко говоря, не столь удачно.

Как искали пропавшего разведчика и помогло перевоплощение

Язык — это едва ли не самое главное оружие разведчика. Искали мы с женой, ну, скажем, в Амстердаме или в Антверпене, одного нашего пропавшего человека. Он три месяца не выходил на связь. И Центр поставил задачу: найти, узнать, в чём дело, и помочь. Приложив определенные усилия, мы отыскали судно, на котором он плавал. Называлось оно «Игл» — «Орёл» по-русски.

Когда я на немецком языке попросил, чтобы нас с женой доставили на этот стоящий на рейде корабль, даже разговаривать с нами не стали, не то чтобы куда-то везти. Это было в середине 50-х годов, и, видимо, не попал я с языком: тогда случалось, что немецкий не всех устраивал, и нас прямо окатили презрением. Таким образом, утро выдалось неудачным, но мы решили рискнуть еще раз.

Вечером я по-другому оделся (пригодился, кстати, парик) и требовательным тоном, на простецком английском заявил, что нам прямо сейчас необходимо попасть на «Игл». Командный тон произвел впечатление, предложили садиться в моторку, что мы и сделали. Подошли к кораблю, вскарабкались по трапу на палубу. Смотрим — вон он, наш человек, работает на палубе.

Правда, к тому времени Центр на всякий случай изготовил документы — пропавший моряк являлся родственником моей жены. Но доказательств никто не спрашивал, и мы обратились к старшему с просьбой, не могли бы мы увидеть мистера такого-то. «Вон ваш мистер, палубу драит», — ответили нам. Так мы и встретились с нашим моряком.

Пропал же он потому, что решил развлечься и купил себе мотоцикл. Ну и на радостях прокатился так, что попал в аварию, загремел в больницу на три месяца. Этот случай, между прочим, говорит о том, что в выборе развлечений разведчик должен быть крайне осторожным. А вообще, мой коллега отличался неописуемой смелостью. Раньше он был помощником капитана одного большого корабля. Немецкая бомба попала в его судно, и командир погиб. Тогда наш друг принял командование на себя к привел горящий корабль в Ленинград. Сам он был родом оттуда. Мы с Елизаветой Ивановной, отыскав его на «Орле», потом долгое время работали с ним за рубежом вместе.

Предупреждали, что вторжение в Чехословакию — ошибка

Во время событий в Венгрии в 1956 году мы с Елизаветой были в Европе. Повстанцы относились к коммунистам жёстко, зло, и то, что Хрущев послал туда пушки, мы посчитали тогда правильным. А вот о событиях в Чехословакии, о Пражской весне писали в Центр открыто: наше правительство делает большую ошибку. В донесении мы прямо указывали, что чехи будут помнить обо всем лет сто и превратятся в наших врагов. Мы бывали в этой стране неоднократно и обстановку там знали достаточно хорошо.

Израиль: война и ценнейшие сведения

По поводу Израиля у нас было собственное мнение. Однажды мы пробыли там месяца три. Только что закончилась война 1967 года, и, когда мы ездили по отдельным районам, ещё взрывались бомбы. Центром нам была поставлена конкретная задача. Для её выполнения требовалось найти компетентных людей, которые были бы в курсе того, что собирается предпринять израильское правительство в отношении арабского мира.

Удалось выйти на одного человека, который был не только в курсе событий, но и сам выяснял для нас многое непонятное. В свое время, он состоял в правительстве, потом его уволили и сильно этим озлобили. Он не знал тогда, на кого работает, — мы все расспросы вели очень осторожно. Но знал он действительно очень много. Были и другие высокопоставленные источники. Это позволило нам ещё в 1970 году сделать определённый вывод: Израиль может пойти на некоторые уступки арабам и палестинцам. Но только не за счёт Иерусалима. Тут они голову положат, но его ни за что не отдадут. Я так и сообщил в своем донесении. Тогда этот мой отчет в Центре восторга и понимания не вызвал. Прошло более 30 лет. Как я счастлив, что тогда не ошибся!»

Про семью

«Наши сотрудники откосились ко мне очень хорошо, — отмечала Елизавета Ивановна. — Получалось так, что каждый год я проводила свой отпуск с детьми. И ребята у нас с Мишей выросли талантливые. Сын Анатолий — один из лучших кинооператоров. Дочка тоже была связана с кино, работала администратором, директором картин на Центральной студии документальных фильмов.

У Анатолия жена — Светлана Дружинина, актриса, режиссер, она мне сразу понравилась. У нас в семье 4 члена Союза кинематографистов. Личная жизнь у нас удалась. Мы можем гордиться редчайшим взаимопониманием. Один взгляд Михаила Исааковича — и мне было все абсолютно ясно. Лечу и выполняю…

Думаю, что мы из всех разведпар — действительно редкая по пониманию друг друга. Не помню, чтобы мы хоть одного задания не выполнили. Обычно даже перевыполняли.

И ни разу никого не подвели. Выручать нас не приходилось, потому что провалом не пахло, поэтому известны мы лишь в своем узком кругу. Тихо получали государственные награды и благодарности от руководства разведки и КГБ СССР.

У меня орден Красного Знамени за первый период нелегальной работы, когда удалось сразу после приезда довольно быстро вжиться и организовать работу. Резидентуру мы создали довольно быстро.

Что для разведчика вообще наиболее важно? Может, слава? Но она если приходит, то только в результате провала».

Так, может быть, лучшая награда и свидетельство успеха — всё-таки безвестность? Ну и конечно же стенд, посвященный разведпаре Мукасеев в Музее славы Службы внешней разведки в ее штаб-квартире в районе Ясенево в Москве.

Олег Пересятник, полковник в отставке, член Правления Белорусского общественного объединения ветеранов КГБ «Честь»

