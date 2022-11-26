Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно.

Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Свыше 60 городов синеокой, сотни деревней, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. На очереди – не избалованные туристическим вниманием Микашевичи и Лунинец.

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Выйдя из маршрутки на Микашевичскую землю, я едва успел обернуться, как меня тут же окликнули. Если вы вдруг начали переживать за меня, чтобы автор продолжил писать, а не был побит местной шпаной, я вас успокою. Ведь сразу за маршруткой остановилась другая машина, откуда скромный мужчина поинтересовался у первого попавшегося, коим оказался я: «Подскажите, а как мне доехать до Столина?»

Объяснив, что я не местных кровей и вам стоит поискать аборигена, я спокойно прошёлся по площади Коржа. Железнодорожный вокзал, памятник Ленину, кафе «Случь», прекрасный костёл — всё в минуте ходьбы. Всё это время водитель находился в поиске человека, который бы помог ему найти путь в замечательный город Столин. Не получилось. Раздосадованный мужчина спустя минут пять тщетных попыток лишь сказал мне: «Город как будто вымер».

Эх, знал бы он, что Микашевичи как Сан-Франциско. Местный даунтаун в выходные действительно замирает, а вся жизнь крутится в районе Дворца культуры «Гранит», торгового центра и красивого парка.

Вообще, люди в Микашевичах и Лунинце сами охотно идут на контакт, заряжая позитивом и даря улыбку. Ты можешь спокойно идти по Лунинцу, а проезжающий велосипедист тебе дружелюбно окликнет: «А чего ты перчатки надел, а шапку забыл?» Только и хватает времени, что ответить: «Нормально, не холодно».

Кстати, относительная близость Микашевичей и Лунинца от Слуцка находит отражение в названиях некоторых объектов. Например, упомянутое выше кафе «Случь». Естественно, я не преминул возможностью зайти в это заведение общественного питания рядом с ж/д вокзалом в Микашевичах. Лучше бы я этого не делал.

Едва зайдя в кафе, я увидел один столик, занятый «залипавшими» в телефоне мужичками. Большой зал был почти готов к какому-то мероприятию. Бар был полон разного алкоголя. Осознав, что перекусить здесь не получится, я попросил сделать кофе. Женщина-работница кафе не только сделала недовольный вид, но и прямо так и сказала: «Ай, кофе, ладно». Да, суббота — день стресса в общепите.

Но ничто не испортит настроение, если ты настроился на позитив.

Достопримечательностей в Лунинце и Микашевичах не так, чтобы хватает, но на пару часов прогулки точно достаточно. Тут вам и по костёлу, и по старой церкви, и самый дорогой дом в Брестской области, который находится в 50 метрах от Лунинецкого райисполкома, и вокзалы начала прошлого века, и памятные места Коласа, Сухого, Блока, и даже локации детства Макса Коржа. Стоп, последнее точно заинтересует не всех. Давайте смотреть.

Вокзал в Микашевичах. Типичная ж/д станция небольшого города.

Почти родные места в Микашевичах.

Костёл Успения Пресвятой Девы Марии

Церковь Рождества Иоанна Предтечи — самая важная достопримечательность Микашевичей.

Скульптура горного инженера в Микашевичах на площади Дворца культуры.

Ещё немного творчества в метрах 30 от инженера.

Собственно, Дворец культуры «Гранит». Пожалуй, самое яркое здание в Микашевичах.

Площадь, Дворец культуры, центр жизни.

Социальная реклама полностью связана с главным предприятием города.

Зона отдыха.

Зимние виды города.

Вокзал в Лунинце.

Тот самый коттедж, за который просят миллион. Чего бы вы подумали? Пока что в белорусских рублях. Впрочем, и этой суммы достаточно, чтобы опередить по стоимости все другие дома в Бресте, Барановичах или Пинске.

Памятник Сухому. Именно тут знаменитый авиаконструктор жил некоторое время и здесь же встретил свою жену.

Крестовоздвиженская церковь в Лунинце. 100 лет стоит тут, построена из красного кирпича.

Скамья примирения в Лунинце. Примечательно, что стоит эта скамья прямо у суда.

Костёл Святого Иосифа 1931 года постройки.

Фонтан.