В субботу, 26 ноября, в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Франции сыграет против сборной Дании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Накануне этого матча «Кур’ер» сделает свой прогноз на игру.

Сборная Франции

Сборная Франции успешно начала своё выступление на чемпионате мира в Катаре, уверенно обыграв сборную Австралии со счётом 4:1. Победа в ближайшем матче с Данией укрепит положение «трёхцветных» в группе и почти будет гарантировать выход в плей-офф.

Если это случится, то конспирологическое «проклятие чемпиона мира» будет снято, правда, путём этакого «жертвоприношения». Ведь помимо Бензема, Погба и Канте теперь главному тренеру Дидье Дешаму будет недоступен защитник Лукас Эрнандес, который порвал связки в матче с Австралией и уже был успешно прооперирован. Реабилитация футболиста пройдёт в Мюнхене и займёт более полугода, поэтому на этом розыгрыше чемпионата мира он уже точно не сыграет.

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Теперь вернёмся к модели игры сборной. Французы предложили своему сопернику быстрый, динамичный футбол с малым процентом брака в передачах, правда, пропущенный мяч на 9-ой минуте говорит об обратном: – у команды есть проблемы в слаженности действий игроков защитной линии на поле. На первых этапах это нормальное явление, главное то, что нужный результат был достигнут. Отрадно наблюдать за тем, что игроки «трёхцветных» получив быстрый гол в свои ворота смогли оправиться от этого и добыть волевую победу, в отличие от сборной Аргентины или же Германии.

Отметим, что французы очень хороши в атаке: игроки стабильно забивали в 25-ти из 27-ми последних матчей. Помимо результативных действий сборная демонстрирует впечатляющий объём работы без мяча. Ожидаем, что в предстоящем матче французы будут играть первым номером, но если и победят, то с трудом.

Сборная Дании

Датчане в первом туре группового раунда против Туниса смотрелись менее убедительно, чем французы и таки не смогли забить потенциальный гол, что привело к потере двух очков. «Алая гвардия» владела мячом и небольшим преимуществом на поле – не более.

Теперь, чтобы выйти из группы и продолжить своё выступление на мундиале датчанам так же нужно побеждать. Предполагаем, что инициативой на поле будут владеть французы. Они будут играть преимущественно высоко, на половине поля датчан. Из-за этого у игроков Дании может появиться возможность успешно сыграть в контратаках, а для этого у сборной есть большой потенциал. Игроки средней линии могут разогнать атаку и удачно сыграть в подыгрыше.

Плюс, не будем забывать, что датчане хорошо реализуют стандартные положения. Потенциальный гол в ворота Туниса мог быть забит как раз после розыгрыша углового удара с помощью связки Эриксен-Кристенсен, но африканцев выручила штанга. Прогнозируем, что датчане смогут забить в предстоящем матче, но победят ли – большой вопрос. Несмотря на эпидемию травм у французов датчанам всё так же будет противостоять одна из самых дорогих и талантливых сборных на текущем чемпионате мира в составе на острие атаки с Мбаппе, Гризманом и Оливье Жиру.

Считаем, что явного фаворита в этом матче фаворита нет. Из истории противостояний выделим две последние встречи между соперниками в «Лиге Наций». Дания уже дважды обыгрывала в этом турнире французов со счётом 2:1 и 2:0. Эти встречи прошли не так давно, менее полугода назад, но они всё ещё свежи в памяти многих болельщиков.

Коэффициенты букмекерской конторы «Марафон» на этот матч следующие:

Победа Франции – 1.81.

Ничья – 3,82.

Победа Дании – 5,30.

Букмекерская контора «Марафон» предлагает 0% маржу, а значит – повышенные коэффициенты на предстоящий матч.