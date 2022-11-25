В филиале «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» ещё раз рассказали «Кур’еру» про компенсацию за перегоревшую технику после перепада напряжения в микрорайоне «Чехова».

Напомним, что 22 ноября квартиры в пяти домах на улице Чехова пострадали из-за скачка напряжения в электрической сети.

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Куда обращаться

«По вопросам, связанным с ремонтом или компенсацией стоимости ремонта электроприборов, которые вышли из строя 22 ноября 2022 года в период с 16.30 до 17.00 по причине отклонения напряжения от номинальных значений, обращаться в рабочее время с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Слуцк, 3-й пер. Урицкого, 58А, Слуцкий городской район электрических сетей, а также по телефонам: (801795) 6 23 24 (районная диспетчерская служба), 5 33 80 (главный инженер), 5 25 38 (начальник).

Что написать в заявлении

Для рассмотрения вопроса о компенсации стоимости ремонта потребителю необходимо написать заявление на имя начальника Слуцкого ГРЭС Зеневича С.И., в котором указать:

в какое время и что произошло,

что именно было повреждено,

какие требования предъявляются (ремонт силами предприятия, компенсация стоимости проведённого ремонта).

Какие документы лучше принести

Для оперативного и полного рассмотрения требований потребителя просьба прилагать к заявлениям паспорт (копию паспорта) на электрический прибор (или заменяющий его документ) и при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Для компенсации стоимости ремонта у потребителя должен быть документ соответствующей организации о том, что имущество вышло из строя по причине отклонения напряжения от номинальных значений (заключение ремонтной мастерской, заключение сервисного центра, заключение экспертной организации), а также документы, подтверждающие стоимость ремонта.

«Минскэнерго» гарантирует возмещение убытков

Все заявления будут рассмотрены в установленном порядке в соответствии со стандартами обслуживания потребителей электрической энергии, а также иными нормативными актами.

РУП «Минскэнерго» гарантирует исполнение взятых на себя обязательств по ремонту вышедшего из строя имущества потребителей, возмещения стоимости ремонта техники, а при невозможности ремонта — возмещения причинённых убытков в установленном порядке».

В филиале «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» пояснили, что если у человека нет паспорта на технику или документа, который его заменяет, то это не будет являться поводом, чтобы отказать потребителю в компенсации убытков или не производить ремонт техники.

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