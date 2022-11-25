Сейчас электросети проводят расследование обстоятельств и причин «электро-дискотеки» в пяти домах на Чехова.

Напомним: она привела к тому, что у многих людей сгорела бытовая техника (сколько и чего, пока устанавливается).

А у нас уже есть информация. Мы ни в коем случае не претендуем на преждевременность выводов или какой-то инсайт хода расследования. Просто подписчик нашего Telegram-канала «Слуцкая телега» поделился информацией. Его версия причин произошедшего вполне обстоятельная. Поэтому и делимся.

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Итак. Вот о чём он пишет:

Скорее всего, причины «электро-дискотеки» не в некоем ремонте подъезда, который там долго шёл. Причиной аварии мог стать просто отгнивший «ноль» на питающем кабеле (нулевой провод). При отсутствии нуля в трёхфазной системе происходит перекос фаз, и в бытовых розетках появляется 380 В вместо положенных 220 В. Поэтому и сгорели приборы.

Возможно, «ноль» отгнил по причине износа кабеля.

Для сравнения. Электросети за последние годы в Слуцком районе провели масштабную реконструкцию сетей и оборудования (надеемся, вы обратили внимание на регулярные сообщения о плановых отключениях электричества, которые мы публикуем — это свидетельство проведения реконструкции). За счёт этого даже значительно снизилось количество аварий и аварийных работ.

Возможно, если бы тот злополучный кабель был в ведении местных электросетей, то авария бы не случилась.

Вот такая информация от читателя.

Одно дело, если произошедшее — случайность (может, там как-то его плохо или неправильно закрепили, и кабель отошёл). Другое, если информация читателя подтвердится, и тогда это первый симптом системной проблемы, и такие «электро-дискотеки» могут произойти и в других домах города.

Один из выводов, который, вероятно, придётся сделать обслуживающей организации: проверить все остальные трансформаторы — мало ли, везде уже всё «отгнило» или просто пришла пора что-то заменить. Возможно, придётся и в дальнейшем (а не разово после аварии) уделить больше внимания обслуживанию этой части хозяйства (если, конечно, на это найдутся деньги).