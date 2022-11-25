С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном. Раньше эти продукты выделялись как социально значимые, но теперь МАРТ не использует это обозначение.

Стоимость товаров зафиксирована в середине дня 24 ноября 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 20 октября.

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Список товаров и стоимость

Наименование товара Стоимость, рублей (20.10.2022) Стоимость, рублей (24.11.2022) свинина на кости (1 кг) 10,55 не было в наличии голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 6,49 6,49 молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) 1,59 (с социальной скидкой — 1,43) 1,42 (с социальной скидкой — 1,28 ) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,99 (с социальной скидкой — 5,39) 4,99 (на акции) масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г) 3,03 3,03 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 3,25 (с социальной скидкой — 2,92) 3,25 (с социальной скидкой — 2,92) сыр «Российский молодой» (1 кг) 17,41 17,41 хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,17 (с социальной скидкой — 1,05) 1,17 (с социальной скидкой — 1,05) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 2,57 2,57 макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,35 (с социальной скидкой — 1,21), на 29.10.2022 1,35 (с социальной скидкой — 1,21)

* — подешевело

За месяц молоко подешевело на 17 копеек, а подсолнечное масло — на 1 рубль. Но последний товар был на акции. В наличии не оказалось свинины на кости, но другое мясо было.

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