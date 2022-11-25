С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном. Раньше эти продукты выделялись как социально значимые, но теперь МАРТ не использует это обозначение.
Стоимость товаров зафиксирована в середине дня 24 ноября 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 20 октября.
Список товаров и стоимость
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (20.10.2022)
|Стоимость, рублей (24.11.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|10,55
|не было в наличии
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|6,49
|6,49
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,59 (с социальной скидкой — 1,43)
|1,42 (с социальной скидкой — 1,28)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,99 (с социальной скидкой — 5,39)
|4,99 (на акции)
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г)
|3,03
|3,03
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|3,25 (с социальной скидкой — 2,92)
|3,25 (с социальной скидкой — 2,92)
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|17,41
|17,41
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,17 (с социальной скидкой — 1,05)
|1,17 (с социальной скидкой — 1,05)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,57
|2,57
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,35 (с социальной скидкой — 1,21), на 29.10.2022
|1,35 (с социальной скидкой — 1,21)
* — подешевело
За месяц молоко подешевело на 17 копеек, а подсолнечное масло — на 1 рубль. Но последний товар был на акции. В наличии не оказалось свинины на кости, но другое мясо было.
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