На этой и прошлой неделе героями публикаций «Кур’ера» становились самые разные случчане: милиционер, автолюбитель, житель частного сектора, школьница-сельский блогер, жители деревни Шуляки и директор ОАО «Козловичи-Агро».

Юлия Соколовская

Юлия Соколовская с 2007 года работала стоматологом в Слуцкой больнице. Уже второй год она ортодонт. Юлия говорит, что с детьми работать легко, сложнее — с их родителями. Врач советует родителям в первый раз привести ребёнка к стоматологу не на лечение, а на экскурсию, а ещё — не нервничать самим.

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(интервью и 5 самых важных советов для родителей) Стоматолог из Слуцка рассказала, как подготовить ребёнка к первому визиту

Сяргей Пенязь

Сяргей Пенязь — дырэктар ААТ «Казловічы-Агра». 14 лістапада ён атрымаў медаль «За працоўныя заслугі». Усяго ў той дзень 78 працаўнікоў, звязаных з сельскагаспадарчай сферай Беларусі, атрымалі ўзнагароды «за шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё аграпрамысловага комплексу, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў».

атрымаў медаль «За працоўныя заслугі» Сяргей Пенязь, дырэктар ААТ «Казловічы-Агра» Слуцкага раёна,

Дарья Боровик

Дарья Боровик — школьница из деревни Омговичи Слуцкого района, учится в 11-м классе. Она ведёт страничку в ВК и Instagram, где рассказывает о своей деревне и объединяет односельчан на добрые дела. Девушка мечтает стать юристом, а её любимый предмет — обществоведение.

О чём она рассказывает Школьница из Омговичей ведёт блог о своей деревне.

Наталля Барцэвіч

Наталля Барцэвіч — жыхарка вёскі Шулякі Слуцкага раёна. Працуе сацыяльным работнікам, даглядае за пажылымі людзьмі ў вёсцы Маяк. Раней рабіла прадаўцом у сельскім магазіне, але ў 2003 годзе ён закрыўся.

жыхары вёскі Шулякі Слуцкага раёна «Тут жыло шмат шляхты». Аб чым расказалі

Уладзімір Барцэвіч

Уладзімір Барцэвіч — жыхар вёскі Шулякі Слуцкага раёна, муж Наталлі Барцэвіч. Ён працуе ветэрынарам у падсобнай сельскай гаспадарцы Слуцкага мясакамбіната. Уладзімір расказаў, што ў Шуляках стала жывуць 17 чалавек. Нічыйных хат амаль няма, жытло добра купляюць.

Владимир Нестерчук

Владимир Нестерчук — начальник оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД. Он работает в этой должности с 2018 года, а у него в подчинении — 25 человек. Дежурные милиционеры — это сотрудники, которые принимают звонки на номер 102, сообщения и заявления, отправляют наряды милиции по вызову. В пятницу, 18 ноября, оперативно-дежурной службе белорусской милиции исполнилось 102 года.

о чём чаще всего сообщают люди В дежурной службе Слуцкой милиции рассказали, как определяют полнолуние без календаря и

Мікалай Сапраноўскі

Мікалай Сапраноўскі — дачнік з вёскі Шулякі Слуцкага раёна. Ён жыве ў Мінску, працуе на вытворчым прадпрыемстве. Сам адрамантаваў бацькоўскую хату. Уладзімір распавёў, што яму казалі старыя пра родную вёску: «Назва Шулякі пайшла ад прозвішча гаспадара першай хаты ў паселішчы – Шулякоўскія. Тут жыло шмат шляхты. У час паўстання Каліноўскага з Шулякоў забралі 200 рэкрутаў у расійскую армію».

Уладзімір Сапраноўскі

Уладзімір Сапраноўскі — пастаянны жыхар вёскі Шулякі, брат Мікалая Сапраноўскага. Працаваў прапаршчыкам у ракетнай часці ў Паўлаўцы. Зараз на пенсіі. У роднай вёсцы купіў хату. Мае дачку, сына і ўнукаў.

Андрей Болтаев

Андрей Болтаев — автолюбитель из Слуцка. Два года назад он купил автомобиль «Волга» ГАЗ-21, выпущенный в 1965 году, и теперь ездит на нём каждый день. Всё дело в том, что на «Волге» ГАЗ-21 он ехал в ЗАГС в 1986 году и тогда понял, что такая машина — его мечта. Обошлась она в $4 000. Андрей заменил двигатель, передние сиденья и ручник.

не мечтает о другой машине Случчанин ездит на «Волге» ГАЗ-21 каждый день и

Геннадий Бруй

Геннадий Бруй — житель Слуцка, который в 2014 году выкупил дом у родственников и переехал туда. В доме уже были и газ, и водопровод, и канализация. Геннадий перезаключил договор с ЖКХ на своё имя в 2016 году. А через шесть лет к нему пришли соседи и потребовали деньги за врезку в кооперативную канализацию. Когда мужчина отказался платить и предложил обратиться в суд, соседи запенили его канализационную трубу и заварили люк.