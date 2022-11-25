Историк Сергей Богдашич рассказал о периоде возникновения Слуцка. Встреча любителей краеведения прошла в среду, 23 ноября, в здании епархиального управления.

Вот некоторые моменты из выступления лектора.

Древний славянский город

Слуцк нужно считать древним славянским городом, который старше многих крупных городов. Прежде здесь жили балты, но примерно в V-VI веках нашей эры сюда пришли славяне. Сформировалось племя дреговичей (от слова дрыгва — топь, болото). Что и говорить, 90% нашего города стоит на «болоте». А геологи и вовсе называют Слуцк «воротами в Полесье». Благодаря торфяной залежи здесь сохранились деревянные конструкции. Без доступа кислорода они буквально законсервировались.

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На фото запечатлён известный археолог Л.В. Колединский, много сделавший для популяризации истории Слуцка.

Дома в 20 квадратных метров

Необходимо отметить, что славяне в хозяйственном плане были развиты лучше, чем балты. Детинец, который возник в 12 веке на Большой горке, представлял собой плотно заселённый пункт, где прокладывались улочки с деревянными мостовыми.

Дома строились площадью примерно 20 квадратных метров в 9-12 венцов, в них были печи, а крыши — из досок.

Поселение окружал мощный оборонительный вал.

«Слуцк не ходил в лаптях»

Сергей Богдашич подчеркнул, что «Слуцк не ходил в лаптях», преобладала обувь из кожи. Уже тогда город являл собой мощное поселение, где были развиты жизненно важные производства и мастерские обработки, торговля, военное дело, существовала даже ювелирная мастерская. А найденная шахматная фигурка короля из кости — и вовсе уникальный артефакт, которого нет в Европе.

Почему постарел Слуцк

Почему же Слуцк недавно «постарел» сразу на 111 лет, если на Горке не нашли предметов X-XI веков? Оказывается, историки уже давно говорили о том, что, согласно «Уставной грамоте», составленной при древнерусском князе Владимире, Слуцк вместе с другими городами передали Туровской епархии на рубеже 1005-1006 годов. Этот период подтвердил археологический надзор во время раскопок, когда строили «Маяк» в 2013 году. Тогда обнаружили керамику начала второго тысячелетия и даже IX века.

Краеведческие лекции организованы Слуцкой епархией совместно с газетой «Кур’ер». Они проходят каждую среду в здании епархиального управления в 19.00.

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