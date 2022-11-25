25 ноября в редакцию «Кур’ера» позвонила случчанка: «Вам никто ещё не звонил, что с утра не работает сеть МТС? Звонки не поступают, и тишина после набора номера».

У сотрудников редакции тоже пропала связь. Официальной информации от оператора пока нет.

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«Вызываемый вами абонент сейчас недоступен», — говорит автоответчик, если набирать с А1.

«На данный момент все линии заняты», — говорит автоответчик, если позвонить со стационарного телефона абоненту МТС.

В контактном центре МТС сказали: «К сожалению, такая ситуация у всех абонентов, которые находятся в городе Слуцке. Наши специалисты уже на месте разбираются, в чём причина. В ближайшее время должны восстановить связь — и голосовую, и мобильный интернет. Нужно ожидать. Должны возобновить обслуживание».



Обновлено в 11.25.

Связь от МТС восстановилась.

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