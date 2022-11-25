Магазины Слуцка постепенно заполняются новогодними украшениями. Их продают даже в продуктовых магазинах. «Кур’ер» посмотрел, какие цены на ёлочные игрушки, мишуру и прочие атрибуты.
Самый большой выбор наблюдается среди наборов пластиковых шаров. А вот по отдельности их купить можно не везде. Есть мишура разной фактуры и цвета, «дождик», пластиковые бусы и различные мелочи.
Некоторые цены ( другие — на фото):
- «Дождик», 1 м — 0,99 руб.; 1,20 м — от 0.99 -1.49; 1,50 м — 1.49 руб, 2 м — 2 руб;
- мишура 1,80 м — от 1.88 до 2.99 руб, 2 м — от 1.49 до 2.80 руб;
- шары 6 штук, диаметром 4 см — 1.99
- набор шаров из 30 штук — 54.37 руб,
- макушки —
- бусы 10 м – 6, 99 руб
- декоративный мешок для подарков — 5,79 руб
- шапка — 9,79 руб
- хлопушки —
Обращают на себя внимание ажурные шары, а также сделанные из меха и украшенные бисером или пайетками. Стеклянных игрушек мало. Есть шары, расписанные вручную белорусскими мастерами. Каждый из них оформлен в отдельную упаковку и стоит в среднем 17 рублей за штуку. Есть стеклянные, посыпанные блеском — по 6 рублей.
Встретилась и оригинальная настольная ёлка — точь-в-точь ёршик для мытья бутылок, только с бусинами. Стоит 2, 99 рублей.