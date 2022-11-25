Магазины Слуцка постепенно заполняются новогодними украшениями. Их продают даже в продуктовых магазинах. «Кур’ер» посмотрел, какие цены на ёлочные игрушки, мишуру и прочие атрибуты.

Самый большой выбор наблюдается среди наборов пластиковых шаров. А вот по отдельности их купить можно не везде. Есть мишура разной фактуры и цвета, «дождик», пластиковые бусы и различные мелочи.

Некоторые цены ( другие — на фото):

«Дождик», 1 м — 0,99 руб.; 1,20 м — от 0.99 -1.49; 1,50 м — 1.49 руб, 2 м — 2 руб;

— 0,99 руб.; — от 0.99 -1.49; — 1.49 руб, — 2 руб; мишура 1,80 м — от 1.88 до 2.99 руб, 2 м — от 1.49 до 2.80 руб;

— от 1.88 до 2.99 руб, — от 1.49 до 2.80 руб; шары 6 штук, диаметром 4 см — 1.99

набор шаров из 30 штук — 54.37 руб,

макушки —

бусы 10 м – 6, 99 руб

– 6, 99 руб декоративный мешок для подарков — 5,79 руб

шапка — 9,79 руб

хлопушки —



Обращают на себя внимание ажурные шары, а также сделанные из меха и украшенные бисером или пайетками. Стеклянных игрушек мало. Есть шары, расписанные вручную белорусскими мастерами. Каждый из них оформлен в отдельную упаковку и стоит в среднем 17 рублей за штуку. Есть стеклянные, посыпанные блеском — по 6 рублей.

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Встретилась и оригинальная настольная ёлка — точь-в-точь ёршик для мытья бутылок, только с бусинами. Стоит 2, 99 рублей.