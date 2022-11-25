Случчанка Диана Станилевич работает в старейшей частной обувной мастерской города. В канун Международного дня сапожника она обратилась в редакцию с просьбой разместить её рассказ о коллегах.

«Междуна­род­ный день сапожника отмечается 26 ноября. Это профессиональный праздник людей, которые создают и ремонтируют обувь.

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Это очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом, поэтому эта профессия всегда считалась востребованной. Кто-то спасает людей, животных, а обувщик спасает и даёт вторую жизнь вашей обуви.

В 1990-е годы в Слуцке на улице Комсомольской была фабрика по ремонту и пошиву обуви, а сегодня в городе работают 10 обувных мастерских. Самой первой из них — 27 лет назад — появилась мастерская по адресу: ул.Ленина, 195А.

С основания в ней трудится Анатолий Соловей — человек с характером и любовью к своей профессии. Он начинал работать обувщиком ещё на Слуцкой фабрике индпошива обуви. Сегодня он с гордостью может сказать, что ремонтировал обувь всему Слуцку. В профессии Анатолий Иванович уже 47 лет.

В этой же мастерской трудится Сергей Володченко — добрый и отзывчивый парень, который всегда встретит вас с улыбкой и теплотой. Путь в эту профессию для него был нелёгкий. Но уже 11 лет он не жалеет о своём выборе. Говорит, что работа в первой частной мастерской Слуцка для него — честь, а перенимать опыт у такого авторитетного мастера, как Анатолий Соловей, — уникальная возможность.

Обувщики отмечают свой праздник в ноябре, в самую «жаркую» пору, когда люди достают зимнюю обувь из шкафов и понимают, что ей нужен ремонт. А кто-то купил новенькую пару обуви и решил поставить качественные набойки или сделать круговую прошивку, чтобы наверняка. Поэтому отмечать профессиональный праздник мастера будут на своих рабочих местах.

И напоследок важная информация. Мастерская, работавшая по адресу ул.Ленина, 195А, переехала. Теперь мы ждём наших клиентов по адресу: ул.Ленина, 207 (здание «Дельфина»). Мастерская изменила адрес, но не изменила своему качеству!»