«Мы – молодая сеть ресторанов быстрого питания GUDZONE! Качественные и свежие ингредиенты, быстрое приготовление блюд, уютные и комфортные помещения, все это – о нас.

Рады сообщить, что уже в эту субботу, 26 ноября, в 12.00 мы откроем свои двери для вас, чтобы вы познакомились с нами и нашей кухней.

В нашем меню каждый сможет найти себе блюдо по вкусу: аппетитные бургеры с курицей или говядиной, пышные и сочные пиццы, роллы, наши фирменные питы, «гудстеры» и многое другое. Свои вкусовые предпочтения сможет удовлетворить каждый!

Также в меню представлен широкий ассортимент десертов: торты, пончики, мороженое и, конечно же, молочные коктейли с разными наполнениями.

Наших маленьких гостей мы не оставим без внимания, в ресторане можно заказать детские наборы с игрушками!

В заведении будут постоянно обновляться акции и специальные предложения для ваc и, чтобы всегда оставаться в курсе, предлагаем вам подписаться на наш инстаграм-аккаунт @gudzone_bel.

Будем рады видеть вас каждый день по адресу ул. Ленина, д. 175 (первый этаж универмага «Слуцк»).

Время работы: с 9.00 до 22.00 все дни недели.

с 9.00 до 22.00 все дни недели. Gudzone – еда и счастье – здесь!»

ЗАО «Ритейл Менеджмент», УНП 693174653