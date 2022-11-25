«Гудзон» в Слуцке открывается в субботу, 26 ноября. Подробности, фото, меню

Партнёрский материал
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Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

«Мы – молодая сеть ресторанов быстрого питания GUDZONE! Качественные и свежие ингредиенты, быстрое приготовление блюд, уютные и комфортные помещения, все это – о нас.

Рады сообщить, что уже в эту субботу, 26 ноября, в 12.00 мы откроем свои двери для вас, чтобы вы познакомились с нами и нашей кухней.

В нашем меню каждый сможет найти себе блюдо по вкусу: аппетитные бургеры с курицей или говядиной, пышные и сочные пиццы, роллы, наши фирменные питы, «гудстеры» и многое другое. Свои вкусовые предпочтения сможет удовлетворить каждый!

Также в меню представлен широкий ассортимент десертов: торты, пончики, мороженое и, конечно же, молочные коктейли с разными наполнениями.

Наших маленьких гостей мы не оставим без внимания, в ресторане можно заказать детские наборы с игрушками!

В заведении будут постоянно обновляться акции и специальные предложения для ваc и, чтобы всегда оставаться в курсе, предлагаем вам подписаться на наш инстаграм-аккаунт @gudzone_bel.

  • Будем рады видеть вас каждый день по адресу ул. Ленина, д. 175 (первый этаж универмага «Слуцк»).
  • Время работы: с 9.00 до 22.00 все дни недели.
  • Gudzone – еда и счастье – здесь!»

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк, меню Гудзон

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

Gudzone, ресторан Гудзон, Слуцк

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