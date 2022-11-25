С наступлением холодов растёт количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Пешехода при этом подстерегают две опасности – поскользнуться и упасть или попасть под машину. По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололёдом и снегопадом. Основное правило для водителей – осмотрительность, низкая скорость и осторожность.

Чтобы уменьшить вероятность падения:

Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, откажитесь от высоких каблуков. Надевайте обувь с подошвой на микропористой основе. Если такой нет, то наклейте на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). Смотрите под ноги, обходите опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Будьте предельно внимательны на дороге: не торопитесь и не бегите. Старайтесь обходить все места, где есть обледеневший уклон. Приспособьте походку к гололёду: наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострённым шипом.

Что делать, если поскользнулись:

Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону, так как это делают хоккеисты.

Если успеете, то в момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Лучше прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи и напрячь мускулы.

Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках.

Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.

Неудачное падение на спину грозит травмой позвоночника, а на вытянутые вперёд руки – переломом плеча или запястья. Особенно опасны падения на спину, вверх лицом — возможно сотрясение мозга.

Если в момент соприкосновения с землёй вам удастся перекатиться (такой перекат существенно снижает силу удара), то максимум, что вам грозит, – это синяк или небольшой ушиб. Такие действия получаются, как правило, у тех, кто занимается спортом, – регулярные тренировки помогают выработать нужную реакцию, сохранить равновесие в экстренной ситуации.

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Доврачебная помощь

Если травмирована конечность, то её нужно зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку. Для этого используйте шарф, косынку, кусок доски. Для того чтобы снять отёк, уменьшить болевые ощущения, к ушибу или перелому приложите что-нибудь холодное. Снег для этого вполне подойдёт. Получив травму, не занимайтесь самолечением, а сразу обратитесь в больницу.

Материал подготовлен по информации от специалистов Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.