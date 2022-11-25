С наступлением холодов растёт количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Пешехода при этом подстерегают две опасности – поскользнуться и упасть или попасть под машину. По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололёдом и снегопадом. Основное правило для водителей – осмотрительность, низкая скорость и осторожность.
Чтобы уменьшить вероятность падения:
- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, откажитесь от высоких каблуков.
- Надевайте обувь с подошвой на микропористой основе.
- Если такой нет, то наклейте на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
- Смотрите под ноги, обходите опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
- Будьте предельно внимательны на дороге: не торопитесь и не бегите.
- Старайтесь обходить все места, где есть обледеневший уклон.
- Приспособьте походку к гололёду: наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострённым шипом.
Что делать, если поскользнулись:
- Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону, так как это делают хоккеисты.
- Если успеете, то в момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Лучше прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи и напрячь мускулы.
- Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках.
- Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.
Неудачное падение на спину грозит травмой позвоночника, а на вытянутые вперёд руки – переломом плеча или запястья. Особенно опасны падения на спину, вверх лицом — возможно сотрясение мозга.
Если в момент соприкосновения с землёй вам удастся перекатиться (такой перекат существенно снижает силу удара), то максимум, что вам грозит, – это синяк или небольшой ушиб. Такие действия получаются, как правило, у тех, кто занимается спортом, – регулярные тренировки помогают выработать нужную реакцию, сохранить равновесие в экстренной ситуации.
Доврачебная помощь
Если травмирована конечность, то её нужно зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку. Для этого используйте шарф, косынку, кусок доски. Для того чтобы снять отёк, уменьшить болевые ощущения, к ушибу или перелому приложите что-нибудь холодное. Снег для этого вполне подойдёт. Получив травму, не занимайтесь самолечением, а сразу обратитесь в больницу.
Материал подготовлен по информации от специалистов Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.